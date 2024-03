Jön a kormány "bosszúja" a tunya kisiskolások ellen

Nem elég fittek a gyerekek, ezért szigorítana a kormány, és minden tanulónak, még az élsportolóknak is kötelező lesz a mindennapos tesi.

A kormány több mint tíz éve, a 2012/2013-as tanévben vezette be a kötelező mindennapos testnevelést. Eddig igazolt sportolóként felmentést lehetett ez alól kapni, azonban az új jogszabály-tervezet ezt most szigorítani szeretné. E szerint az iskolai vagy iskolán kívüli különfoglalkozás mellett is ugyanúgy részt kell venni a heti öt testnevelésórán a tanulóknak – írta a g7.hu.

A belügy szerint nem elég fittek a gyerekek/Fotó: Stockfotó

Még az igazolt versenysportolók is csak akkor mentesülhetnének a módosítás értelmében a tesiórák alól, ha az edzésük ugyanabban az időben van. A Belügyminisztérium a mostani intézkedést a tanulók nem kielégítő fittségi szintjével indokolják.