Orbán Balázs: Magyarország kész megszegni az uniós jogot

A miniszterelnök politikai igazgatója az RTL Híradónak adott interjújában ellentmondott Kocsis Máténak, és válaszolt arra is, hogy tényleg tudott-e a kormány a Schadl-ügyről már a kirobbanása előtt.

Valóban tudott-e a kormány a Schadl-ügyről fél évvel a kirobbanása előtt, mint ahogy azt Magyar Péter állítja?

Teljesen egyértelmű az elmúlt napok őrült futamából, hogy Magyar Pétert semmi sem motiválja, csak a bosszúvágy. Azért, mert elhagyta a felesége, nem gondolom, hogy politikusokat kéne felelősségre vonni. Ezt az egész bizonyítékok nélküli vádaskodást Magyar Péter irodalmi munkássága részének tekintem.

Magyar Péter azt állítja, hogy bizonyítékai vannak. Ha valóban be tudja bizonyítani, hogy kormányzati körökből ügyészségi iratokat manipuláltak, akkor le kellene mondania a kormánynak?

Jelen pillanatban semmilyen bizonyítékot nem látunk. Azt gondolom, hogy ez ebben a formában egy médiahack, de abból a műfajból sem a legjobbak közül való.

Kocsis Máté az ATV-nek arról beszélt, hogy Magyar Péter azért mond ilyesmit, mert elvesztette felesége által szerzett állásokat. A kormánypártban így mennek a dolgok, hogy rokonoknak, családtagoknak szereznek politikusok állásokat?

Nem, nem így mennek a dolgok. De az kétségtelen tény, hogy Magyar Péternek olyan megbízásai voltak, amik megszűntek. És amíg ezek megvoltak, addig nem állt a nyilvánosság elé, csak azután, sértett, elhagyott férjként. Ez több mint gyanús, ez azt mutatja, hogy itt valami személyes motiváció van. De azt gondolom, hogy ezt nem a kormánynak kell kommentálni, hanem a politikai kommentátoroknak. Az a helyzet, hogy meg is teszik, és a legtöbbjük átlát a szitán, és látja, hogy Magyar Pétert nem valós, tiszta szándékok vezérlik, hanem valami egészen más?

Általánosságban mi a kormány álláspontja Magyar Péter mondanivalójáról az ügyészségi meghallgatás után?

Amit mondtam önnek is: egy sajnálatos módon elhagyott férj vádaskodása, amit valami egyéni motiváció mozgat, talán a bosszúvágy. Ismétlem, a politikai kommentárok feladata ezt minősíteni, a kormánynak nincs tennivalója az ebben az ügyben.

Beszéljünk az EU-csúcsról. A magyar kormány számára mi a legfontosabb pont, ami napirendre kerül? Mi a kormány álláspontja arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonok hozamából támogatná az EU Ukrajnát?

Magyarország álláspontja a háború kezdetétől egyértelmű: az orosz vagyonok lefoglalása és esetleges felhasználása egy nagyon érzékeny kérdés, függetlenül attól, hogy mit gondolunk a háborús felelősségről. Magyarország ebben a helyzetben egy vörös vonalat húz. Ezt úgy lehetne összefoglalni: mi nem szeretnénk a háborús konfliktus részévé válni, ki szeretnénk maradni ebből a háborúból. Bármilyen megoldással is hozakodik elő az Európai Bizottság és a többi tagállam, ez az a vörös vonal, amin Magyarország nem hajlandó, és nem is fog átlépni. Egyébként vizsgáljuk folyamatosan a bizottság javaslatát, és úgy látjuk, hogy ez a kérdés nem is fog az EU mostani tanácsülésén eldőlni, csak a következő napok-hetek egyeztetései során fog látszódni, hogy mi az a javaslat, ami mögött lehet egységet teremteni, és mi az, ami mögött nem.

A miniszterelnök ma reggel az ukrán gabona behozataláról posztolt a Facebookon, és a mostani csúcson is elő fognak kerülni mezőgazdasági kérdések. Mi a kormány álláspontja ebben az ügyben?

Ez egy nagyon szomorú kérdés. Az EU-nak ezekben a különösen vészterhes időkben az lenne a feladata, hogy az európai állampolgárokat védje, a különböző társadalmi csoportoknak, vállalkozói rétegeknek segítséget nyújtson. És az látszik, hogy a háború és az erőltetett zöld átmenet miatt, az EU az uniós gazdák ellen fordul. Szerintünk ez elfogadhatatlan, és az EU csak olyan döntéseket hozhat, amik az európai gazdák érdekeit szolgálják.

Számunkra talán még fontosabb, hogy semmi nem írhatja felül a magyar gazdák érdekeit. Ami az, hogy az ellenőrizetlen, kétes minőségű, az EU-s szabályozás következményében korlátok nélkül az európai piacra áramló ukrán gabona ne kerüljön Magyarországra, és lehetőség szerint kijjebb kell szorítani az európai piacról is, mert rossz helyzetbe hozza az európai és a magyar gazdákat is. Tehát a magyar pozíció az, hogy ha az EU nem hajlandó megvédeni a magyar gazdákat, ezt kénytelen a magyar kormány megtenni.

Úgy fogalmazott, hogy „korlátok nélkül”. Bizonyos mennyiséget a magyar kormány engedélyezne, vagy az a magyar álláspont, hogy nulla?

Jelen pillanatban, ebben a helyzetben, és ahhoz képest a testtartáshoz képest, amit az EU és a brüsszeli szabályzó szervek felvesznek, ahhoz képest szerintünk a legjobb mennyiség a nulla.

Vera Jourová elmondta, hogy „az nem járja, hogy három és félmillió Fidesz-szavazó miatt 460 millió uniós állampolgár biztonságát veszélyeztetik”. Erről mi a kormány álláspontja?

Magyarország részéről szeretném visszautasítani Vera Jourová ezen kijelentéseit. Aki bármennyire is ismeri a magyar történelmet, az tudja, hogy őseink ezer évig küzdöttek azért, hogy legyen szuverén Magyarország, amelynek része, hogy legyen szuverén külpolitika. Tehát azt, hogy mi kivel milyen viszonyt ápolunk, mi magunk, magyarok tudjuk meghatározni. Ne más mondja meg kívülről, hogy mit gondoljunk egyes nemzetközi kérdésekben.

Azt tanultuk az elmúlt ezer évben, hogy mindig, amikor valaki kívülről határozta meg, hogy mi Magyarország érdeke és külpolitikája, abból a magyarok teljes politikai és nemzeti közössége csak rosszul tudott kijönni. Tehát Magyarország szuverenitásának megvédésének szempontjából az önálló külpolitika megtartása nemzetstratégiai érdekünk.