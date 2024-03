Tanúként hallgatták meg Varga Juditot, rendkívüli bejelentést tesz a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – ÉLŐ VIDEÓ

A világ minden ügyészsége büszke lehetne arra, hogy vádat emeltek egy ilyen súlyos ügyben, mondta Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Tájékoztatás az úgynevezett Völner-Schadl-ügy nyomozásáról

– ezzel a címmel hirdetett sajtótájékoztatót csütörtök délelőttre a Központi Nyomozó Főügyészség. Mint kiderült, szerdán a Fővárosi Nyomozó Ügyészség tanúként hallgatta ki Varga Juditot.

Azt, hogy Varga mit mondott, Fürcht Pál főügyész nem árulta el a csütörtöki sajtótájékoztatón. A főügyész nem akar magyarázkodni a munkájuk miatt, szerinte a világ minden ügyészsége büszke lehetne arra, hogy vádat emeltek egy ilyen súlyos ügyben.

Az élő közvetítést Magyarország Ügyészségének Facebook-oldalán tudja követni:

A sajtótájékoztató előzménye az a titokban rögzített hangfelvétel, amelyet kedden hozott nyilvánosságra Magyar Péter a Varga Judittal folytatott, otthon titokban rögzített beszélgetéséről, és amelyen az hallható, hogy az ügyészségen manipulálhatták a Völner–Schadl-ügy iratait.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Fürcht Pál főügyész arról beszélt, hogy

az ügyészségen az a gyakorlat, hogy, hogy egy folyamatban lévő nyomozást nem kommentálnak, nem elemeznek bizonyítékot.

Ennek szerinte adatvédelmi okai vannak, valamint a nyomozás érdekei is ezt kívánják. Fürcht azt mondta,

nem akar magyarázkodni a munkájuk miatt, a világ minden ügyészsége büszke lehetne arra, hogy vádat emeltek egy ilyen súlyos ügyben, éjjel-nappal dolgoztak.

A főügyész leszögezte, nem fog magyarázkodni, a sajtótájékoztatónak pedig azokról kellene szólnia, akik dolgoztak az ügyön.

Olyan állítások, kérdések jelentek meg a sajtóban, amelyek kicsit megleptek. Jogvégzett emberek kérdezték, hogy a felvételek alapján indít-e vizsgálatot az ügyészség. Nyomozás van folyamatban, amit az ügyészség rendelt el. A hangfelvételek le lettek foglalva, a nyomozás folyamatban van

– tette világossá Fürcht Pál.

Magyarország ügyészségén nincs olyan adat, ami a süllyesztőben eltűnt, minden egyes adatnak, iratnak nyomon követhetőnek kell lennie

– tisztázta a főügyész. Fürcht Pál azt is elmondta, azért nem örülnek annak, hogy a nyomozás során iratok kerülnek ki a sajtóhoz, mert egy lehallgatási anyag sok olyan embert érint, aki egyrészt nem közszereplő, másrészt sokan automatikusan hitelt adnak annak, amit két személy mond egy harmadikról.

A főügyész szerint Magyar Péter súlyos állításokat tett, vesztegetésről, vesztegetés elmulasztásáról, és felvette, hogy be kéne jönni az ügyészségre ezeket elmondani, be is hívták tanúként. „Ennél többet nem tudtunk tenni.” Magyar Péter korábban a médiában jelezte, hogy hivatali vesztegetésről és annak feljelentése elmulasztásáról van tudomása.

Magyar Péter meghallgatása után három állítást fogalmazott meg a Völner–Schadl-ügyről:

- Schadl György „Rogán Antal propagandaminiszter embere volt”. - A kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták. „Azt, hogy konkrétan ki mit tudott, és ki kit tájékoztatott, nem tudtam elmondani.” - Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat.

A főügyész a csütörtöki sajtótájékoztatón azt is elmondta,

szerdán tanúként hallgatták ki Varga Juditot, azt viszont nem árulja el, miket mondott.

Fürcht szerint ha lesz eredménye a nyomozásnak, tájékoztatni fogják a közvéleményt, részletesen.

A főügyész szerint őket támadások érték, de a hangfelvételen hallottak közül az igaz, hogy az ügyészség független, és Polt Péter „sem szorul az én mentegetésemre”, mert ő tett indítványt Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztésére, ahogy Boldog István és Simonka György ügyében is. Bár ehhez Fürcht hozzátette, hogy igen, van hierarchia az ügyészségen, de csapatmunkában dolgoznak.