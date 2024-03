Kihúzták a gyufát a kormánynál a Bencsik-fivérek – András után testvére is rúgott egyet Rákay Kálmánon (aki Philipnek hívatja magát)

Bencsik Gábor azt sem érti, hogy egy magyar ember miért használja az angol Philip nevet, és szerinte elfogadhatatlan, hogy a hazafiasságot összemossa a saját művészi teljesítményével.

Amint arról a propeller.hu is beszámolt, a Demokrata főszerkesztője, Bencsik András egy publicisztikában alaposan leszedte a keresztvizet a Most vagy soha című filmről. A film producere, Rákay Philip sem volt rest, és a főszerkesztő közösségi oldalára kitett cikk alatt azonnal lejúdásozta Bencsiket.

Nos, Rákay most megkapta a másik Bencsiket is. Ugyanis András testvére, a szintén újságíró Bencsik Gábor – aki jóval többször enged meg magának kritikus véleményt a kormány és a Fidesz egy-egy lépésével szemben, bár azért kormánypártiságát sosem tagadta – talán még a testvérénél is vitriolosabb véleményt fogalmazott meg Rákayról és a filmről.

Nem tette ki Rákay a kirakatba, amit a két Bencsiktől kapott Fotó: MTI

„Rákay Kálmán, aki szereti Philipnek szólíttatni magát, bár nem tudom, egy magyar ember miért akar angol nevet magának, szóval Rákay Kálmán holywoodi léptékű pénzből csinált egy filmet 1848. március 15-ről. Olyan, amilyen, egyeseknek tetszik, másoknak nem.

Hogy Rákay Kálmán a rendelkezésére álló összes fórumon dicséri és dicsérteti a maga produkcióját, az legföljebb ízléstelen, de ilyet már láttunk. Az viszont elfogadhatatlan, hogy a hazafiasságot összemossa a saját művészi teljesítményével, és pusztán a témaválasztásra alapozva hazafi kötelességnek minősíti a produkciójának elismerését, a bírálatot pedig hazafiatlannak, sőt egyenesen árulásnak nevezi” – olvasható Bencsik Gábor posztjában.

Az újságíró ráadásul így folytatja: „Galsai Pongrác, a nagyivó író mondta egyszer, hogy az antialkoholizmus nem mentség a tehetségtelenségre. A hazafiság sem az. Ha nemzeti színekbe csomagolva a dilettantizmus is elismerést arat, abból hamar kontraszelekció lesz. A Most vagy soha helyes értékelését nem Rákay Kálmántól várom, ez nem is az ő dolga, neki ebben nem osztottak szerepet. Az értő kritika feladata, hogy közéleti elfogultságoktól mentesen magát a művet minősítse. Rákay csupán annyit tehet, hogy okul belőle” – adta meg a kegyelemdöfést Bencsik Gábor.