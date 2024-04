Bukhatja a Fidesz az EP-választást – Csökkent a támogatottsága, ráadásul a szélsőjobb látványosan visszaszorul

Két hónappal az európai parlamenti-választás előtt egyre pontosabb kép rajzolódik ki az erőviszonyokról. A Europe Elects nevű civil szervezet ebben a hónapban is közzétette előrejelzését, melyből az derül ki, hogy az elmúlt hónapok tendenciája felgyorsult: az Európai Néppárt folyamatosan növeli táborát, míg a szélsőjobboldal látványosan visszaszorul. Mindeközben a Fidesz pozíciói is gyengültek.

A Europe Elects az előrejelzéseit mindig a legfrissebb közvélemény-kutatások és/vagy tagállami választások eredményének figyelembevételével készíti el. Ebben a hónapban a korábbinál is pontosabb képet kaptak, ugyanis a 27-ből 24 tagállamban áll rendelkezésre olyan felmérés, melyeket kifejezetten a júniusi EP-választásokra figyelemmel készítettek. Ez alapján a következő mandátumszámokat vetítik előre (zárójelben egyrészt a párt nevének rövidítése, másrészt az egy hónappal ezelőtti adathoz képest a változás látható):

· Európai Néppárt (EPP): 184 (+3)

· Szociáldemokraták (S&D): 135 (–5)

· Európa Megújul (RE): 87 (+5)

· Identitás és Demokrácia (ID): 82 (–10)

· Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR): 81 (–2)

· Zöldek (G/EFA): 52 (+3)

· Baloldal (LEFT): 47 (+2)

Fotó: Wikipedia

Az Európai Néppárt tavaly július óta minden hónapban növelte támogatói számát, akkor 157 mandátumot kaptak volna, most ennél 27-tel többet. Míg az EPP 2021 januárja óta a legmagasabb támogatottsággal rendelkezik, az őket követő szociáldemokraták 2022 októbere óta a legalacsonyabb szintet érték el. Megállt a liberális RE-csoport szavazóinak eróziója, egy hónap alatt öt képviselői helyet szereztek vissza, így ismét ők a harmadik legerősebbek. Mindez azt is jelenti, hogy az Európai Parlamentben informális koalíciót alkotó előbbi három párt együttesen 406 mandátummal rendelkezik a 705-ből, ami kényelmes abszolút többsége jelentene, öttel több mandátummal, mint a múlt hónapban – írja a a hvg.hu

A politikai spektrum jobboldalán mindkét csoport veszteséget szenvedett márciusban, az Identitás és Demokrácia (ID) 10 mandátumot elveszítve, 82 képviselőt tudhatna magáénak, elvesztve az elmúlt hat hónapban elért nyereségének nagy részét. A nemzeti konzervatív Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) jelenleg 81 mandátumot szereznének, ez kettővel kevesebb, mint a múlt hónapban. Ez az a két politikai csoport, amelyhez a jelenleg független fideszes képviselők csatlakozhatnak, bár ez nem ennyire egyértelmű. Az ID tárt karokkal várná a magyar kormánypártiakat, a Fidesz viszont inkább az ECR-be menne, ahol a volt lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság és a jelenlegi legnagyobb olasz kormánypárt, a Giorgia Meloni vezette Olaszország Fivérei is található. Azonban az orosz–ukrán háború kapcsán elfoglalt magyar álláspont mindkét előbbi politikai erőtől eltérő, illetve vannak olyan kisebb pártok – szám szerint négy – is az ECR-ben, amelyek kijelentették: ha a Fidesz jön, ők mennek.

Ami a két legkisebb pártot illeti a baloldalon: a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (G/EFA) az előrejelzések szerint 52 mandátumot szerez, hárommal többet, mint a múlt hónapban, míg a Baloldal 47 mandátumban bízhat, ez kettővel több, mint februárban.

A többi képviselői hely – összesen 52 – birtokosai nem tagjai az előbbi pártok egyikének sem.

Az ID mandátumszáma kapcsán meg kell említeni, hogy a csoport legjelentősebb veszteségei a legnagyobb tagpártoktól származik: a francia Nemzeti Tömörülés (Marine Le Pen pártja) és a német Alternatíva Németországnak (AfD) négy, illetve három mandátumot veszítettek.

A másik jobboldali csoportnál csak egy jelentős változás történt, a Fidesz spanyol szövetségesének, a spanyol Voxnak most kettővel kevesebb mandátuma lesz, mint a múlt hónapban.

Ami a magyar eredményeket illeti: a Fidesz támogatottsága második hónapja csökken. Jelenleg a Fidesznek és a KDNP-nek együtt 13 képviselője van, 12-en a Fideszt kéviselik, egy politikus pedig a KDNP-t reprezentálja. Ezt a számot korábban folyamatosan hozta a kormánykoalíció, de múlt hónapban már eggyel kevesebb mandátumot vetítettek előre nekik, ez most újabb egy pozícióval csökkent. Ez azt jelenti, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor tíz fideszes és egy kereszténydemokrata képviselő szerezne ötéves megbízatást. Ez az eredmény minden bizonnyal a kegyelmi botrány hatását is mutatja, azonban még nem tartalmazza Magyar Péter színre lépését és befolyását a magyar belpolitikára – ez vonatkozik a többi pártra is.

Ami a többi pártot illeti: a Demokratikus Koalíció mandátumszáma múlt hónapban a korábbi kettőről felugrott ötre, most pedig négy székben bízhatnak. Két mandátumot kapna a Mi Hazánk, míg a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Kétfarkú Kutya Párt egy-egy képviselőt küldhetne Brüsszelbe. Ugyancsak jutna egy mandátum a Vona Gábor vezette Második Reformkor Pártnak is.