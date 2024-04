Magyar Péterre a gyereki szóltak rá, hogy mihez tartsa magát: „Az anyukánk a miniszter, és azért ilyet mégse csinálunk"

Magyar Péter bevallotta, hogy 2022-es országgyűlési választáson ő maga a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra akart szavazni, csak a gyerekei behúztak helyette a Fideszre, mert azt mondták neki: „az anyukánk a miniszter, és azért ilyet mégse csinálunk”. Varga Judit exe igazat adott közös gyerekeiknek. Akkor.

Magyar Péter, Varga Judit volt férje Rangos Katalinnak adott interjút a Spinoza Színházban – számolt be a Telex.

Fotó: MTI

Magyar Péter szerint ő eleve politikai érdeklődéssel „volt megáldva”, ellentétben a volt feleségével, aki szerinte sosem akart miniszter lenni vagy közéleti szerepet vállalni. Így aztán „be volt vonódva a felesége munkájába” a házasságuk alatt, állítása szerint ő készítette neki a közösségi médiás bejegyzéseket is.

Most már azonban Magyar Péter is politikusnak tartja magát, legalábbis azóta, hogy március 15-én bejelentette, pártot szervez. Ha időben kapcsolt volna, akkor szerinte még bejegyeztethetett volna egy pártot, most már inkább már meglévő pártokkal tárgyal egy fúzióról, bár „párat már Tóni kilőtt. Volt, akit megzsaroltak vagy megvettek” – mondta Varga Judit volt férje.

Az interjúban Magyar Péter arról is beszélt, hogy a nyilvánosságra hozott hangfelvétel kapcsán ő előre átgondolta, „kire érdemes lőni”, Rogánt pedig eléggé népszerűtlen figurának gondolja Magyarországon, de a Fideszben is, így aztán támadhatónak is látja.

Orbán Viktort nem akarta támadni, mert emberileg más karakternek látja Rogánnál – az első kormánya alatt szerinte a miniszterelnöknek még voltak víziói, bár ma már nincsenek.

Magyar Péter azt is bevallotta, hogy a 2022-es országgyűlési választáson ő maga a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra akart szavazni, csak Varga Judittal közös gyerekei behúztak helyette a Fideszre, mert azt mondták neki:

az anyukánk a miniszter, és azért ilyet mégse csinálunk

Magyar Péter igazat adott nekik, és a Fideszre szavazott két éve. Ma már támadja a kormánypártot, ahogy volt feleségébe is beleállt.