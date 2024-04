Szijjártóék Sulyok Tamásra mutogatnak amiatt, hogy Balog Zoltánnak még megvan a rendkívüli nagyköveti címe

A külügy a köztársasági elnökre mutogat Balog Zoltán rendkívüli nagyköveti címe miatt. Balogot még Szijjártó Péter javasolta 2019-ben rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek. Balog diplomata útlevele is érvényes még.

Szijjártóék szerint az államfő vonhatja vissza Balog Zoltán nagyköveti kinevezését.

A rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozása, illetve visszavonása a köztársasági elnök jogköre

– válaszolta Magyar Levente államtitkár, miután Csárdi Antal arról kérdezte a külügyminisztert, hogy elfogadható-e szerinte, hogy Balog Zoltán továbbra is rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként képviselheti Magyarországot.

Az LMP képviselője azt is megkérdezte a külügyminisztertől, hogy ha szerinte már nem méltó erre a címre a bicskei pedofilügyben bűnsegédlet miatt elítélt K. Endre mellett kiálló Balog, akkor Szijjártó mikor kívánja megszüntetni ezt a megbizatását.

A 444.hu emlékeztet, hogy

Balogot még Szijjártó Péter javasolta 2019-ben rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek.

Tehát a külügyminiszter éppen azt is javasolhatná a Novák Katalint váltó Sulyok Tamásnak, hogy vonja vissza Balog meghatalmazását.

Balog 2019-ben fontosnak tartotta jelezni, hogy nem halmozza a „jól fizető állami állásokat”, nagyköveti megbízatásért például nem kap díjazást, bár az útiköltségét megtéríti a kormány.

Korábban az is csak Csárdi többszöri érdeklődésre kiderült ki, hogy Balog diplomata útlevele továbbra is érvényes. Azt egyébként – szemben a nagyköveti címmel – Szijjártó is visszavonhatja, ahogy tette a gyorshajtó Csiki Sör tulajdonosa ügyében.