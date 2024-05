Ilyen még nem volt: mai is nagy dobásra készül Dobrev Klára, pedig súlyos fenyegetést kapott

A DK politikusa az Legfőbb Ügyészség elé vonul ma délelőtt a pártjával, hogy feljelentse az államfőt. Tüntetőket is várnak a helyszínre.

Benyújtom az ügyészségnek a dokumentumokat, melyek bizonyítják, hogy Sulyok Tamás magyar földeket játszott át külföldieknek pénzért – címmel demonstrációval egybekötött sajtótájékoztatót tart ma Legfőbb Ügyészség épülete előtt Dobrev Klára. Emellett sajtó megjelent képviselőinek is átadja a bizonyítékokat.

Mint arról tegnap beszámoltunk a DK EP-képviselője rendkívüli online tájékoztatót, amelyen azt állította, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök korábban, még ügyvédként, törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben játszott át magyar termőföldeket külföldieknek.

Dobrev Klára Forrás: Facebook/Dobrev Klára

Dobrev Klára arról beszélt, hogy az említett bűncselekmények a kétezres évek elején történtek. A politikus hangsúlyozta, az mindig is bűncselekménynek minősült, ha törvényellenesen adtak át magyar földet külföldieknek, de ezt a magatartást 2014-ben az Orbán-kormány külön tényállássá tette a Büntető törvénykönyvben.

A DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője arról beszélt, hogy Szeged környékén korábban több mint ezer hektárnyi földet "sikerült külföldiek kezére játszani" három-négy helyi ügyvéd közreműködésével. Szavai szerint, hogy mindez ne legyen feltűnő, ezek az ügyvédek segédkeztek egymás ügyeiben. Azért, hogy ne ugyanaz írja alá az összes iratot, az egyik az ajándékozást ellenjegyezte, a másik a kölcsönszerződést, a harmadik pedig a haszonélvezeti jogot, "és ennek az egyik figurája volt Sulyok Tamás, aki akkor ügyvédként dolgozott" – szögezte le Dobrev Klára.

Perel fenyegette meg a Sándor-palota Dobrev Klárát

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota közleményben reagált Dobrev Klára DK-s európai parlamenti képviselő vádjaira.

Sulyok Tamás államfő Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A hivatal azt írta a közleményében: Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök több, mint 10 éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el. Dr. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre. Az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében.

Az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja. A rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket

fogalmazott a közlemény.