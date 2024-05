Durva felvétel – Lapátolni kellett a jeget Sárváron

Szombaton több helyen is leszakadt az ég. Sárváron például annyi jégeső esett, hogy úgy kellett ellapátolni azt. Eplényben is hasonló volt a helyzet.

Több helyen is jég zuhogott Magyarországon pénteken és szombaton is – írja az infostart.hu. Volt, ahol lapátolni kellett a jeget a szombati jégeső után.

Jégeső esett Sárváron/Fotó: met.hu

A MetFigyelő Facebook oldalán egy videót is bemutatnak, melyen Sárváron hólapáttal lapátolták el a nagy mennyiségű jeget. Eplényben is hasonló volt a helyzet, kisebb diónyi jég esett. Pest vármegyében, Maglódon csapott le a félelmetes vihar. Szombaton délután 3 óra előtt tört ki, és az eső mellett jelentős mennyiségű jég is hullott.