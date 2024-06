Már a román nyugdíjak is utolérhetik a magyart? – Egy friss elemzés erre elképesztő kérdésre keresi a választ

Romániában nyugdíjreform készül. Egyes időskorúaknak 70-80 százalékkal is emelkedhet a nyugdíja. Egyébiránt a román nyugdíjak nagyon közel kerülhetnek a magyar nyugdíjakhoz. Hajszálnyira.

Süle-Szigeti Bulcsú közgazdász, aki a nyugdíjszakértők új generációjához tartozik, nagyon meglepő cikket publikált a lapjában, a Bankmonitorban a román és a magyar nyugdíjak összehasonlításáról. A szerző a cikkben azt írta, hogy Románia és Magyarország nyugdíjhelyzete meglehetősen hasonló, azonban egy szeptemberben esedékes rendkívüli nyugdíjemelési program következtében a román nyugdíjak nagyon közel kerülhetnek a magyar nyugdíjakhoz.

Romániában átlagos ellátás összege 2248 lej (kb. 178 ezer forint), míg az öregségi nyugdíjak átlaga ennél valamivel magasabb, 2506 lej (kb. 198 ezer forint) volt. Fontos, hogy Romániában a 2000 lej (kb. 158 000 forint) fölötti nyugdíjak esetében a küszöböt meghaladó részből 10% adót kell fizetni, azaz például 2500 lejből csak 2450 lejt kap kézhez a nyugdíjas.

Kinek marad több a péntárcájában. Illusztráció Fotó 123rf.com

Magyarországon az összes ellátás átlagösszege 212 ezer forintra rúgott, az öregségi nyugdíjak átlaga pedig megközelítette a 232 ezer forintot. Magyarországon a nyugdíjak összegtől függetlenül teljesen adómentesek, ráadásul a magyar idősek 13. havi nyugdíjban is részesülnek.

Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknak és nőknek egységesen 65 év, ennél korábban alapesetben nem lehetséges a nyugdíjba vonulás. Egyetlen kivétel van ez alól: a „Nők40” néven ismert korkedvezmény, melynek keretein belül 40 évnyi szolgálati idő megszerzésével 65 évnél fiatalabb korban is nyugdíjba lehet menni, mégpedig levonás nélkül – de csak a nőknek!

Romániában a férfiakra szintén 65 éves nyugdíjkorhatár vonatkozik, míg a nők számára éppen most zajlik a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése. Jelenleg 62 év és 2 hónap a nők nyugdíjkorhatára, amely 2030-ban eléri a 63 évet. Korkedvezményekre a romániai nyugdíjrendszer is lehetőséget ad, például a gyermeket nevelő nők minden gyermek után 6 hónap korkedvezményre jogosultak. Ezenkívül 40 évnyi járulékfizetési időszak megszerzése esetén férfiak és nők egyaránt nyugdíjba mehetnek akár több évvel korábban is, de ilyenkor a nyugdíjat levonás terheli.

Az Európai Uniótól várt források egyik feltételeként Románia vállalta egy nyugdíjreform, azon belül is egy rendkívüli nyugdíj-újraszámítási program megvalósítását. A program egyik fő célja, hogy mérsékelje a méltánytalan nyugdíjkülönbségeket, tehát az azonos munkakörben azonos ideig dolgozók azonos nyugdíjat kapjanak.

Becslések szerint bizonyos nyugdíjasok akár 70-80% környéki nyugdíjemelést tapasztalhatnak, míg másoknak ennél kevésbé, vagy akár egyáltalán nem fog nőni a nyugdíja. (Az újraszámítás következtében senkinek a nyugdíja nem csökkenhet.) Az új nyugdíjtörvény alkalmazásának hatására az átlagnyugdíj egy év leforgása alatt akár 40%-kal, 3000 lej fölé is nőhet.

A szerző annyit azért megállapítja: még ez sem lesz elegendő a magyar átlagnyugdíj utoléréséhez, különösen akkor, ha a 13. havi nyugdíjat is figyelembe vesszük. Ez utóbbival korrigálva a magyar átlagnyugdíj idén meghaladja a havi 250 ezer forintot. (Románia ettől egy hajszálnyival még el lesz maradva.)