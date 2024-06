A kedvesség menő – A Kedves Magyarország cseppet sem hétköznapi kezdeményezéssel rukkolt elő

A Kedves Magyarország projekt célja, hogy a Magyarországon élő emberek kedvesebbek, nyitottabbak és mosolygósabbak legyenek. Nemcsak egymással, de önmagukkal szemben is, hiszen a kedvesség, a törődés, a figyelmesség igenis menő!

Illusztráció: 123rf.com

Ökrös Viktória, a Kedves Magyarország civil kezdeményezés alapítója hisz abban, hogy mindenki vágyik a kedvességre és mindenkiben ott lapul a kedvesség.

Azon túl, hogy a kedvesség és pozitivitás színesíti a mindennapjainkat, tudományosan is sokszorosan bizonyított tény, hogy az egészségre, hangulatra is jótékony hatással bír

A Kedves Magyarország ötlete a mindennapi élet apró örömeiről szól: egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy egyszerű gesztus, amely feldobja az emberek napját és rácáfol arra az elterjedt nézetre, hogy a magyarok mogorvák és nem kedvesek.

Természetesen a projektben résztvevők és érdeklődők nem maradnak támogatás és inspiráció nélkül.

A honlapon kitölthető a Kedvesség teszt, amiből rögtön kiderül, mennyire is vagyunk kedvesek. A Napi tippek segítenek, hogy minden nap valami kedveset, jót tegyünk. A tippek abszolút ingyenesek, a megvalósításuk csupán egy kis jóérzésbe és energiába kerül, semmi többe. A Letölthető kártyákat bárki letöltheti és odaajándékozhatja egy olyan személynek, akit meglepne egy kis aprósággal.

A Youtube csatornán több videó is található, melyek lelkileg felemelőek és tanulságosak is.

A projekt megálmodói azonban arra is ügyeltek, hogy a munkahelyi életet is megkönnyítsék, feldobják és kellemesebbé tegyék, így olvashatunk Kedves Kelléga történeteket, de akár munkahelyünket vagy munkatársunkat is nevezhetjük a Kedves Munkahely vagy Kedves Kolléga címért.

Célunk, hogy a Kedves Magyarország üzenetét minél szélesebb körben terjesszük és inspiráljuk az embereket a kedvesség gyakorlására a szürke hétköznapokban. Csapatom és én, reméljük, hogy ez az edukációs célú kezdeményezés felhívja a figyelmet a pozitív emberi interakciók fontosságára, és segít egy olyan teret építeni, ahol mindenki kedvesebben fordul a másikhoz

- szólnak Viktória szavai az oldalon.