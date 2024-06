Törlesztőjük több mint duplájára nőhet – Komoly bajban vannak a babaváró hitelesek és ez még csak a kezdet

Keveseken segít a hitel átstrukturálása: már most többezer babaváró hitelt felvett család van komoly gondban, júliustól pedig csak emelkedhet a számuk – ekkor telik le az 5 éves türelmi idő.

Már jelenleg is nagy bajban van többezer babaváró hiteles. S ez még csak a kezdet, hiszen az 5 éves türelmi idő júliustól lejár – így várhatóan nőni fog azok száma, akik gonddal szembesülnek.

A leggyorsabban reagáló párok már 2019. júliusában felvették a kamatmentes hitelt – nincs mitől félnie annak, akinek azóta született gyermeke vagy örökbe fogadott, illetve nem vált el. Ők a megszokott alacsony részlettel törleszthetik a hitelüket – tudatta a blikk.hu a Bank360.hu információi alapján.

Ugyanakkor, a kormányzati 2024 május elején közölte: a hitelt 2019-ben felvett párok kevesebb mint negyedénél a baba máig nem született meg.

A dolog több mint 10 ezer szerződést érinthet.

Azoknál, akiknél a helyzet nem változik, az 5 éves türelmi idő lejárta után 120 nap áll rendelkezésre visszafizetni az addig felvett kamattámogatást, hitelük pedig sokkal magasabb kamattal megy tovább, vagyis minimum a kétszeresére emelkedhet a törlesztőrészletük – írta a blikk.hu.

Ha méltányosságot kérnek is, azzal legfeljebb 2 évvel tolhatják el az 5 esztendő alatt felvett kamattámogatás visszatérítését – s még ez is komoly teher az érintett családoknak.

Gondot jelenthet az is, hogy még nem tisztázottak az új méltányossági feltételek részletszabályai – az erről szóló kormányrendelet egyelőre nem jelent meg.

Erre nagy szükség lenne, mivel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai azt mutatják: a babaváró hitelek egy része már most is késedelmes. Amennyiben pedig az állam elkezdi követelni a kamattámogatások visszafizetését és a törlesztőrészletek megnőnek, várhatóan még több babaváró hitel dől be – tudatta a blikk.hu a Bank360.hu információi alapján.

A bank adataiból kiderül, hogy jelenleg nettó 15 milliárd (bruttó 16,5 milliárd) forintnyi babaváró hitel van bizonyos késedelemben – ez a 10 millió forintos tartozással számolva azt jelenti, hogy nagyjából 1.500 adós nem törleszt pontosan, s ezek nagyjából fele már 90 napon túl késedelmes – írta meg a blikk.hu.