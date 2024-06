Emiatt szakíthatott Magyar Péter és barátnője, itt az eddig nem ismert magyarázat

Magyar Péter és barátnője, Vogel Evelin a Tisza Párt alelnökének szinte minden politikai megnyilvánulásánál a férfi oldalán volt. Azonban a legfontosabb eseményen, a választások napján „magánéleti elfoglaltságra” hivatkozva nem volt vele a hölgy. Kapcsolatukban a nagy törés azután történt, miután Vogel Evelin kamerák előtt beszélt a kampány részleteiről.

Mint ahogy arról a propeller.hu is beszámolt, szakított Magyar Péter és Vogel Evelin. A Tisza Párt alelnöke Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy véget ért a kapcsolatuk, az okokról viszont senki sem nyilatkozott. A blikk.hu most összeszedte az előzményeket és az árulkodó jeleket, ami a szakításhoz vezetett.

Magyar Péter és Vogel Evelin szakítottak/Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter a Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel való 2023-as válása után jelentette be, hogy megint szerelmes. Kiderült, hogy Magyar Péter új párja egy civil hölgy, a lakberendező Vogel Evelin. Boldognak tűntek, kéz a kézben látták még őket szinte mindenhol, még a tüntetéseken is, sokszor posztoltak közös képet.

A hirtelen változás akkor kezdődött, amikor Evelin a kamerák előtt beszélt a kampány részleteiről. Ezt a témát gyorsan felkapták, aztán jött a fordulat: a hölgy addig nyilvános Instagram-oldala privátra váltott, Magyar Péter szinte sosem jelent meg ezután szerelmével nyilvánosan.

Voltak, akik már ekkor tudni vélték, hogy baj van, bár Magyar Péterék ezt nem erősítették meg. Annyit lehetett csak látni külső szemlélőnek, hogy Magyar nagy intenzitással vetette bele magát a kampányba. Jelenleg a politikai karrierjét építi, és az ország sorsára koncentrál. Ezután jött a szakítást megerősítő Facebook-bejegyzés.