Novák Katalin és Balog Zoltán "különleges" kapcsolata – Emiatt kapott elnöki kegyelmet K.Endre?

Új információk kerültek napvilágra a volt köztársasági elnök, Novák Katalin és Balog Zoltán egykori miniszter "különleges" viszonyáról. Ez a kapcsolat lehetett döntő a kegyelmi ügyben?

Novák Katalin köztársasági elnök és Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének első kiállítási egysége ünnepélyes megnyitóján 2022. május 19-én – Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Válasz Online információi szerint sokat utazott kettesben Novák Katalin és Balog Zoltán, a közöttük lévő baráti és szoros kapcsolat pedig eredményezhette, hogy Novák államfőként, korábbi főnöke és tanácsadója, Balog véleményére hagyatkozva hozta meg a nagy port kavart kegyelmi döntést.

Balog maga is megerősítette, hogy különleges viszony fűzi Novákhoz, és egy interjúban kijelentette, hogy ő állhat K. Endre kegyelmi ügyének hátterében, aki a bicskei pedofilbotrány eltussolására tett kísérlete miatt került börtönbe.

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő szerint Novák és Balog gyakran utaztak együtt, például egy közös ausztráliai és pápuai látogatáson is részt vettek. Bár a kapcsolatuk természetéről nincs konkrét információ – és nem is fontos –, közeli és bizalmas viszonyuk valószínűleg szerepet játszott a kegyelmi botrányhoz vezető eseményekben, ami hozzájárulhatott a Tisza Párt politikai sikeréhez is – közölte az mfor.hu.

A Válasz Online által összegyűjtött adatok szerint Novák és Balog nem csak az államfői időszak alatt töltöttek sok időt együtt külföldön. Balog minisztersége alatt 131 hivatalos külföldi úton vett részt, ami összesen 410 napot jelent. Ezen utazások közel harmadán Novák is jelen volt. Balog szerint Novák "tolmácsszintű" nyelvtudása indokolta, hogy gyakran magával vigye őt.

A 444.hu hírportál információi szerint Novák még mindig a köztársasági elnöknek járó rezidencián tartózkodik, annak ellenére, hogy Sulyok Tamás már átvette a hivatalát. Az államfő jogállásáról szóló törvény értelmében köteles lenne a neki biztosított rezidenciát igénybe venni, azonban Novák még nem költözött ki. Sulyok Tamás hivatala szerint nincs szükség további biztonsági intézkedésekre, és az Országgyűlés Hivatala szerint Novák még nem nyújtott be lakásigénylési kérelmet.