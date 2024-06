Ezek a pártok lesznek kint a Budapest Pride-on – A fidesz nem válaszolt, Magyar Péter szerint ez nem politikai felvonulás

Ezek a pártok fogják képviseltetni magukat a hétvégi Budapest Pride-on.

Ahogy azt a Propeller megírta, szombaton 29. alkalommal kerül megrendezésre a Budapest Pride. Érdemes tájékozódni arról, hogy a főváros mely kerületeiben és milyen időszakban lesznek lezárások.

Az is kiderült már, hogy mely pártok fognak megjelenni az emberi jogi felvonuláson – olvasható a Telex.hu oldalán.

Karácsony Gergely elmondta, idén is ott lesz a Pride-on, bár ezúttal beszédet nem fog mondani. A főpolgármester sajtósától a lap azt is megtudta, hogy a szivárványos zászló már a Pride-hónap elején kikerült a Városházára, amiről Karácsony egy Facebook-posztban is beszámolt.

Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt egyesületéte is reagált a kérdésre: részükről két képviselő, Gál József és Merker Dávid is ott lesz az eseményen.

Forrás: Pixabay

A Momentum idén is saját kamionnal érkezik a Pride-ra, azt írták, hogy a párt „országgyűlési képviselői, elnökségi tagjai, fővárosi és vidéki polgármesterei, képviselői nagy számban fogják képviseltetni magukat” a felvonuláson.

Magyar Péter lletve a Tisza Párt nem reagált a lap kérdésére, de Magyar korábban arról beszélt a Magyar Narancsnak, hogy bár nem gondolkodott a kérdésen, de szerinte sem ő, sem fővárosi képviselőik nem mennének ki.

„Ha meghívják a pártot, eldöntik a képviselők, de nem hiszem, hogy ez egy politikai felvonulás” – mondta.

A Párbeszéd-Zöldek is több politikussal is a helyszínen lesznek. Azt írták, a párt nemcsak a természetben, hanem a társadalomban is nagyra tartja a sokszínűséget.

Szintén tiszteletét teszi a Demokratikus Koalícó: "Ahogy megalakulásunk óta minden évben, úgy idén is együtt vonulunk az LMBTQ közösséggel, Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselőjének, a Sokszínű Magyarországért képviselőcsoport tagjának vezetésével” – írták.

A Mi Hazánk az idei Pride idejére is tervezett ellentüntetést, de a Telex megkeresésére azt írták, hogy „a homoszexuális pedofilbotrányok ellenére” nem kaptak területfoglalási engedélyt a rendőrségtől. A Mi Hazánk szerint a kormány „idén ismét letérdelt a homoszexuális lobbi előtt”.

A Jobbik-Konzervatívok idén sem vesz részt az eseményen. Azt írták: „egy normális országban senkinek sem kell szándékosan figyelemfelhívó módon, sokszor a jóízlés határait messze meghaladó, provokatív eszközökkel saját eltérő nemi identitására, beállítottságára felhívnia a figyelmet”.