Lotyószilva a szezon sztárja – Van, aki ketchupot készít belőle

A fosóka szilva, más néven mirabolán vagy cseresznyeszilva. De számos más néven is ismerik: ónabóna, potyóka, mirabella, vagy lotyószilva.

A hazai sajtó tele volt Nagy István agrárminiszter minapi Facebook-posztjával, melyben arról emlékezett meg a tárcavezető, hogy érik a fostos szilva. A poszt alá közel száz hozzászólás érkezett, volt, aki azt írta, hogy ez a fajta fosóka szilva, nem fostos, más ringlónak vélte, egy másik kommentből pedig megtudhattuk, hogy igen finom pálinka főzhető belőle, de olyan is van, aki ketchup-ot készít a gyümölcsből – közölte az Agroinform.

Bizony, a fosóka szilva nem véletlen kapta a nevét, ugyanis túlzott fogyasztása hasmenéshez vezet. Ám ennek a gyümölcsnek van egy csomó klassz tulajdonsága is. A fosóka szilva C-vitaminban, káliumban és vasban gazdag, pálinka is főzhető belőle, sőt virágjából akár méz is nyerhető.