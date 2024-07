Gyurcsány hatalmas magyarázattal állt elő, szerinte ezen böszmeségek miatt bukott az ellenzék

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Faceebook-videóban magyarázta el, hogy szerinte ki a felelős az egymást követő négy kétharmadért. Magát leginkább bűnbaknak tartja a volt kormányfő.

Ki valójában a felelős az egymást követő négy kétharmadért? A magyar politika sok kártékony mítosza közül az egyik legtöbbet hangoztatott az, hogy Gyurcsány a hibás a négy egymást követő kétharmadért. Zárjuk le ezt a kérdést örökre 15 perc alatt. Érvekkel, tényekkel, idézetekkel, adatokkal alátámasztva – indokolta a beszédét a volt miniszteerlnök.

A Magyar Hang vette a fáradságot és végighallgatta a politikus érvelését. A volt miniszterelnök a videóban többek közt arról beszélt, mikor lemondott 2009 elején, az MSZP 30 százalékon állt, ami 1,5 millió szavazót jelentett, de kétségtelen, hogy a Fidesz 2010-es kétharmadáért ő is felelős, ám más is, például Bajnai Gordon akkori kormányfő azért is, mert Orbán Viktort egy beszédének demokratának nevezte, nem figyelmeztette a választókat, hogy baj is lehet belőle.

Gurcsány ugyancsak felelősnek tartja az MSZP-t akkori miniszterelnök-jelöltjével, Mesterházy Attilával és elnökével, Lendvai Ildikóval együtt. Ugyanis hiába építettek a kormányzásuk alatt autópályát, kórházat, egyetemet, az akkori kormánypárt ezt letagadta, hogy eltávolítsa magát a korábbi kormányfőjétől, vagyis Gyurcsánytól.

A 2014-es kétharmad kapcsán úgy fogalmazott, az akkori ellenzéki pártok (MSZP, Együtt, DK, Párbeszéd, liberálisok, LMP, illetve Jobbik) ha megértették volna, hogy a közös indulással verhető a Fidesz, nyerhettek volna, mert együtt messze több szavazatot kaptak Orbán Viktorral. Hangsúlyozta: nem „a Gyurcsány” akart különindulni, hanem Vona Gábor Jobbik-elnök és Schiffer András LMP-elnök.

Legalább bizonyos körzetekben mondhatták volna azt, hogy utat kell engedni a legesélyesebbeknek, például négy választókerületet is veszítettek amiatt, hogy az LMP nem működött együtt. Vagyis első helyen szerinte Schiffer, másod sorban pedig Vona Gábor a felelősek az akkori kétharmadért.

Úgy vélte, az ellenzék pártjai 2018-ban sem értették meg, hogy csak együtt tudták volna útját állni a Fidesznek, ezt csak a DK és az MSZP értette, a többiek szinte semmit sem tettek.

Nem akarom lelőni a végső poént, de most mondom: hát ha valamiért, akkor 2022-ért végképp nem én, ha úgy tetszik nem Gyurcsány a hibás

– szögezte le. Ugyan megértette az ellenzék, hogy együtt kell működnie, a DK tudta őket egy asztalhoz ültetni 2020 nyarára, és olyan jól állt az ellenzék 2021 októberére, hogy vezettek is a felmérések szerint. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt kérte, hogy Gyurcsány „tűnjön el” a kampányból, ezt ő meg is tette,. Ennek ellenére 2022 februárjában már érdemben újra a Fidesz vezetett, aztán jött a háború is, és végül megint kétharmadot kapott a kormánypárt.

"A legnyugodtabban állíthatom, hogy ha valamiért, a 2022-es fideszes kétharmadért én egyáltalán nem vagyok felelős "– szögezte le Gyurcsány Ferenc, aki szerint ő a 2010-es kétharmadban felelős kizárólag, de abban is csak egyharmad részben. – szögezte le kifejtve, hogy az erről szóló „hamis mítosz” azért épült meg, mert az említett ellenzéki pártvezetők így hárították el a saját felelősségüket, bűnbakot képeztek inkább. Az érintetteknek így azt javasolta, hogy álmagyarázatok helyett nézzenek szembe önmagukkal. A lényeg tehát az alábbi: