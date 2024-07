Brutális hőség csap le hétvégén – A szokásosnál melegebb lehet, akár 40°C is

A hétvégén sok napsütés várható, a csúcshőmérséklet jellemzően 30 Celsius-fok felett alakul.

AZ ÚJABB HŐHULLÁM BETÖLTÉS ALATT…

Kaptunk pár mérsékelten meleg napot a nyárból, de a folytatásban ismét rákapcsol a hőség. A magasban szárazabb, melegebb léghullámok érkeznek, így hétvégétől ismét kánikulára kell majd készülni. Az anomália térkép tanulsága szerint pedig a jövő héten az ilyenkor szokásosnál melegebb időre kell számítani.

A maximum-hőmérséklet valószínűségi diagrammokon is jól látható, hogy egyre nagyobb eséllyel mérhetünk 30, később 35 fokot is elérő csúcsértékeket. Kevés helyen ugyan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de ezek átmenetileg frissíthetik fel csupán a levegőt (majd következik a fülledtség).