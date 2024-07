Egyre szövevényesebb a Putyin-Orbán Viktor találkozó – Előre ment Szijjártó Péter, luxusjetje Moszkvában van

Orbán Viktornak a kijevi Zelenszkij találkozó után Moszkvába kell utaznia, hogy találkozzon Putyinnal. Fura, hogy Szijjártó Péter luxusjetje előre ment, a külgazdasági- és külügyminiszter már a Kremlben lehet.

Reggel a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről felszállt a Magyar Honvédség 606-os lajstromjelű, Dassault Falcon 7x típusú repülőgépe – írja a hvg.hu. A lap szerint ezt a luxusjetet általában Szijjártó Péter szokta használni. Ám ezúttal a külgazdasági és külügyminiszter egyelőre még nem jelentette be szokásával ellentétben a Facebookon, hogy merre tart.

Orbán Viktor találkozhat Putyinnal/Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A lap úgy tudja, hogy a radarképen szépen látszik, hova ment a repülú: Szlovákia felé indult, nem sokkal a lengyel határ előtt elérte utazómagasságát 41 ezer lábon, végül pedig Fehéroroszországon keresztül Oroszországba ment, ahol Moszkvában szállt le, reggel kilenc óra után nem sokkal.

A VSquare számolt be először arról, hogy miután Orbán Viktor kedden Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, pénteken Moszkvába kell mennie. Orbánt egyébként az ilyen útjain rendszeresen el szokta kísérni külügyminisztere is, viszont most úgy tűnt, Szijjártó előre ment, mert Orbán még beszélt a Kossuth Rádióban, amikor Szijjártó gépe már a levegőben volt.

Orbán oroszországi látogatása komoly indulatokat váltott ki. Donald Tusk lengyel kormányfő, felkérdezte a magyar miniszterelnököt, hogy igazak-e a hírek moszkvai útjával kapcsolatban. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pedig egyenesen azt mondta, Orbánnak nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében Putyinnal tárgyaljon.

Mint arról a propeller.hu tegnap azt írta, hogy az X-en egy újságíró arról számolt be, hogy a kormányfő a Kremlbe megy a kijevi látogatása után.