"A lengyel miniszterelnök számon kérte Orbán Viktort a moszkvai útja miatt"

Kibukott a lengyel miniszterelnök Orbán Viktorra. Donald Tusk az X-en kérte számon.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2019. október 30-án – Fotó: MTI/Máthé Zoltán

– tette fel a kérdést Donald Tusk az X-en.

Orbán moszkvai útjáról először Panyi Szabolcs írt, aki úgy tudja, a magyar miniszterelnök a kijevi látogatása után néhány nappal, pénteken Moszkvába utazik, ahol a Kremlbe is ellátogat – közölte a 24.hu.

A lap arról is beszámolt, hogy Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is reagált az utazás hírére, aki azt írta, az EU soros elnökének nincs felhatalmazása arra, hogy Oroszországgal tárgyaljon az EU nevében.

The rumours about your visit to Moscow cannot be true @PM_ViktorOrban, or can they?