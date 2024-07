Magyarország mottója miatt megy a balhé – Épphogy beültünk az EU soros elnöki székébe, máris megmondtuk a tutit

Orbán Balázs kikérte magának, hogy Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke viccelődött hazánk soros elnökségének mottója kapcsán. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tegyük újra naggyá Európát szlogennél sokkal gyengébbek voltak a régebbiek.

Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke legelőször akkor viccelődött hazánk soros elnökségének mottójával kapcsolatban, mikor bejelentették. Június 25-én „nem túl eredetinek” minősítette a „Tegyük újra naggyá Európát! (Make Europe Great Again!) szlogent – írja a Brussels Signal.

Magyarország soros elnökségi mottóján megy a vita: "Tegyük újra naggyá Európát"/Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Orbán Balázs azonnal reagált a kritikára, és emlékeztette Jourovát a korábbi mottókra.

– írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az X-oldalán.

Orbán úgy fogalmazott, Jourová megjegyzése azt jelzi, hogy „Brüsszel minden alkalmat megragad, hogy igazságtalanul bírálja Magyarországot”.

Ezután úgy folytatta: a jelmondat Magyarország azon törekvését tükrözi, hogy az EU versenyképességét újjáélessze, és úgy véli, hogy most jött el a cselekvés ideje.

– szögezte le.

Hazánk hat hónapos soros elnöksége már jóval a július 1-jei hivatalos kezdete előtt gúnyolódások és politikai támadások célpontja volt – írja a magyarnemzet.hu. Az Európai Parlament egyes képviselői több ízben azt hangoztatták, hogy meg kell akadályozni a magyar elnökséget, mert véleményük szerint megkérdőjelezhető, hogy hazánk képes-e azt hitelesen ellátni.

According to Věra Jourová and the European Commission, #MEGA lacks originality. I'm not sure previous slogans such as ‘Europe, closer’, ‘Europe as a Task’, and ‘Together. Resilient. Europe.’ were bursting with creativity and innovation... Yet another point where Brussels seizes… pic.twitter.com/yOHgIuwdbS