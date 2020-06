Kétharmados győzelmet aratott Vucic pártja a szerb választásokon

Korábban nem tapasztalt támogatásról biztosították az állampolgárok a Szerb Haladó Pártot (SNS), ilyen arányú győzelemre senki nem számított – jelentette ki Aleksandar Vucic államfő, a Szerb Haladó Párt elnöke vasárnap este a szerbiai választások előzetes, nem hivatalos eredményeinek ismeretében, amelyekből ítélve a párt megszerezte a parlamenti mandátumok jóval több mint kétharmadát.



Választók leadják szavazatukat a szerbiai választásokon a vajdasági Szabadkán 2020. június 21-én. A maszk viselése ajánlott a szavazóhelyiségekben. Ezen a napon háromszintű – önkormányzati, vajdasági tartományi parlamenti és szerb parlamenti – választásokat tartanak a nyugat-balkáni országban. A választópolgárok 7 és 20 óra között adhatják le voksaikat, az első, nem hivatalos eredmények este fél tíz körül várhatóak, a végleges eredményeket pedig várhatóan legkésőbb június 25-ig közzéteszik. MTI/Molnár Edvárd

"Mindenhol győztünk, ott is, ahol vesztésre álltunk, ott is, ahol korábban mindig veszítettünk, és az összes külföldi szavazóhelyen is"