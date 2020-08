BREAKING: Óriási robbanás történt a libanoni fővárosban – autók repültek a levegőbe, rengetegen meghaltak

Sokkoló tragédia.

Felrobbant egy tűzijátékraktár Libanon fővárosában, Bejrútban kedd délután. Több tucatnyian megsérültek.

Városszerte több ház, köztük a miniszterelnök, Saad Hariri székhelye is megrongálódott, illetve több tucatnyian életüket veszítették abban a hatalmas robbanásban, amely a libanoni főváros, Bejrút kikötőjében történt kedd délután.

A CNN beszámolója szerint a tűzijátékraktár azt követően repült a levegőbe, hogy az épület egyik részében tűz ütött ki. A szemtanúk közlése szerint a robbanást tíz kilométerrel a kikötőtől is érezni lehetett, betörtek a lakások ablakai, több helyen pedig az autók is a levegőbe repültek. Míg a közösségi médiában közzétett beszámolók szerint a detonációt 300 kilométerrel arrébb, Cipruson is hallani és érezni lehetett.

„Egy hatalmas földrengést éreztem. A lakásom horizontálisan megmozdult, majd hirtelen betörtek az ablakaim, az ajtóm pedig kirepült a helyéről”

– mesélte egy bejrúti lakos a CNN-nek. A Twitteren közzétett videók tanúsága szerint az elsőt egy második, gomba alakú robbanás is követte Bejrútban.

