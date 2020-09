Kómába esése óta először osztott meg üzenetet kedden az Instagramon Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus.

Sziasztok, Navalnij vagyok. Hiányoztok. Még mindig szinte semmire sem vagyok képes, de tegnap már egész nap önállóan lélegeztem. Teljesen önállóan. Semmilyen külső segítséggel, még egy egyszerű szelep sem volt a torkomban. Nagyon tetszett. Csodálatos, sokak által alulértékelt folyamat ez. Ajánlom.

- írta közösségi oldalán. Putyin egyik leghangosabb bírálójának ez volt az első jelentkezése mérgezése óta. Mintegy 1,7 millió követőjének a 44 éves politikus egy fotót is mellékelt üzenetéhez. A kép a kórházi ágyon ábrázolja, szájmaszkot viselő családja körében.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Алексей Навальный (@navalny) által megosztott bejegyzés, Szept 15., 2020, időpont: 2:38 (PDT időzóna szerint)

Az orosz ellenzéki politikus a The New York Times (NYT) cikke szerint már arra is képes volt, hogy beszámoljon egy német ügyésznek a történtekről.

Tisztában van az állapotával, tisztában van azzal, mi történt, és azzal is, hol van

– mondta a lapnak egy meg nem nevezett, magas rangú német biztonsági illetékes.

A NYT szerint a politikus visszautasította az együttműködést az orosz hatóságokkal, akik azt javasolták, hogy a két ország közösen vizsgálja ki az ügyét. A lap informátora azt is elmondta: úgy tudja, Navalnij, miután felépült, vissza akar térni Oroszországba.

Nem tervezi, hogy Németországban marad száműzöttként. Haza akar menni, hogy folytassa a misszióját

– mondta a neve elhallgatását kérő illetékes.

Navalnijt augusztus 20-án mérgezték meg egy Tomszkból Moszkvába tartó repülőjáraton. Előbb Oroszországban kezelték, majd a család kérésére Németországba szállíthatták.

Navalnijt korábban mesterséges kómában tartották, nemrég kezdték meg fokozatos leszoktatását a gépi lélegeztetésről. Az egészségi állapota javult, megszólításra reagál, de továbbra sem lehet kizárni, hogy súlyos mérgezése tartós hatásokkal jár.

Közben a Svédországban és Franciaországban végzett vizsgálatok is a novicsok harci idegmérget mutatták ki Alekszej Navalnij mintáiban. Az újabb vizsgálatokkal már három, egymástól független laboratóriumban is kimutatta a mérget az orosz ellenzékinél.

A Kreml értelmezése szerint nem nyert megerősítést a mérgezés ténye, ezért nincs ok büntetőeljárásra.

A német sajtó szerint a német kormány biztosra veszi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik leghangosabb kritikusát az orosz titkosszolgálatok akarták megölni. Éppen ezért Berlinbe érkezése óta fegyveresek vigyáznak rá, a múlt héten meg is erősítették a védelmét a Der Spiegel szerint, mert újabb támadástól tartanak.

Forrás: HVG, Index, 24.hu