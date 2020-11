Több szögből is rögzítették az ámokfutást.

Terrortámadás történt hétfő este Bécsben, a Seitenstettengassén lévő zsinagógánál.

A legfrissebb jelentések szerint egy ember életét vesztette, és többen megsérültek. Az ORF 15 sérültről ír, 7 ember állapota súlyos.

A mentők szóvivője szerint több halálos áldozat van.

A közösségi oldalakra több felvétel is felkerült a támadásról, ezen látható, hogyan indult a lövöldözés:

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria #Vienna

Az egyik támadó felülnézetből:

BREAKING: Reports of a shooting at a #Vienna synagogue with casualties. This is a video from the scene. My heart is caught in my throat and I am praying for all involved. pic.twitter.com/YomV3QBVQj