Amerika választ: Trump szerint nagyon jól áll a szénája a kulcsfontosságú államokban

Nagyon jók állunk Floridában, Arizonában és Texasban – jelentette ki Donald Trump, az újraválasztásáért küzdő amerikai elnök helyi idő szerint kedden délután, amikor a Republikánus Párt Arlingtonban berendezett kampányközpontjába látogatott.



Fotó: Facebook/Donald Trump

23:05

Az első exit pollok szerint a szavazók

34 százalékának a gazdaság

21 százalékának a faji egyenlőtlenségek

18 százaléknak a koronavírus

11 százaléknak a bűnözés és a közbiztonság

11 százaléknak pedig az egészségügy volt a legfontosabb a döntésénél.

52 százaléknak az a fontosabb, hogy kezeljék a koronavírus-járványt, míg 42 százalék szerint a gazdaság újraindítása.

48 százalék szerint jól mennek a koronavírus megfékezésére tett lépések, 51 százalék szerint rosszul.

(Telex)

22:45

Clintonék is leadták voksukat, természetesen a demokrata jelölteket – Joe Bident és alelnökjelöltjét, Kamala Harrist támogatták.

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst