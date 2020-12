A lengyelek meghátrálnak, és mégsem vétóznak? És most mit lép Orbán?

Kész feladni a költségvetési vétóját Lengyelország, ha az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendeletről kiad egy jogilag kötelező érvényű értelmező anyagot az Európai Bizottság és azt az állam- és kormányfők is támogatják a jövő heti EU-csúcson – jelentette be unós illetékesekkel folytatott csütörtök esti tanácskozása után a lengyel miniszterelnök-helyettes.

Jaroslaw Gowin az Európai Bizottság illetékeseivel folytatott megbeszélés után a Reuters tudósítása szerint – amit a Portfolio idéz – azt mondta: belátják, hogy a költségvetési vétó a szándékokkal ellentétesen mind Lengyelországnak, mind az EU többi országának anyagilag is kárt okozna és ezt nem szeretnék.

Azt is mondta: ha már tényleg nem lehetséges megváltoztatni az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendelettervezetet (márpedig a jelek szerint nem lehet), akkor megelégszenek egy olyan jogilag kötelező érvényű deklarációval a Bizottságtól, ami rögzíti, hogy csak az EU-s pénzekkel összefüggésben és csak objektíven lehet használni a mechanizmust és elvárják azt is, hogy ezt a deklarációt erősítsék meg az állam- és kormányfők is a jövő heti EU-csúcson.

Mivel a múlt csütörtöki budapesti nyilatkozat alapján magyar és a lengyel kormány szorosan együttmozog a vétó kérdésében, és bármelyikük elutasít olyan megoldást, ami a másiknak nem megfelelő, így a fenti határozott lengyel jelzésből az következik, hogy a magyar kormány is megváltoztatja a vétóbeli álláspontját - kommentálja a hírt a gazdasági portál.

