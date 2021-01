Trump nem megy el Biden beiktatására

Donald Trump leköszönő amerikai elnök hivatalosan is megerősítette, hogy nem vesz részt utódja, Joe Biden beiktatási ceremóniáján szűk két hét múlva – írja a 24.hu.



Fotó: Facebook/Donald Trump

A még hivatalban lévő elnök Twitteren üzent az érdeklődőknek:

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.