Petrinja városától 7 kilométerre egy 3,9-es erősségű földrengés volt éjjel fél egykor, közölte a Geofon nevű potsdami intézet. Az Egyesült Államok geológiai intézetének földrengésfigyelője ugyanezt a földrengést 3,8-asra írja.

A 24sata című horvát újság is 3,9-ről számolt be, azt írja, az epicentrum Stara Drenčina közelében volt, és a rengést Bosznia Hercegovinában is érezték. A lapnak beszámolt egy olvasó, aki először zajt, aztán nagy csattanást hallott. A lap hozzáteszi, hogy mindez szűnni nem akaró hóesésben érte a környéket.

(telex.hu)