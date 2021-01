A román kormány keddi ülésén újabb harminc nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet.

A koronavírus elleni védőoltási kampányt koordináló országos bizottság elnöke, Valeriu Gheorghita katonaorvos egy keddi sajtótájékoztatón bejelentette: péntek délutántól kezdődik azoknak az előjegyzése, akik a kampány második szakaszában kaphatják meg a védőoltást.

A második szakaszban a 65 év fölöttieket, a krónikus betegségekben szenvedőket, valamint a kulcsfontosságú területek dolgozóit oltják be előzetes regisztráció alapján. Az oltásra az interneten vagy telefonon lehet feliratkozni. Egy személy tíz hozzátartozóját is felírathatja. A krónikus betegségekben szenvedők számára a háziorvos, a kulcsfontosságú területek dolgozói számára pedig a munkáltató kérheti az oltást.

A kedd délután közölt hivatalos adatok szerint Romániában nem gyorsult a járvány terjedése. Az elmúlt 24 órában a korábbi két hét átlagát (3917) megközelítő új esetszámot (3697) jegyeztek. A járvánnyal összefüggő halálesetek kéthetes átlagát (99) azonban jelentősen meghaladta az elmúlt napon elhunytak száma (156). A járvány kezdete óta az országban közel 677 ezren fertőződtek meg az új típusú koronavírussal, és 16 881-en haltak meg a fertőzés, valamint a szövődmények következtében.

A kórházak most kevésbé terheltek, mint november végén, december elején voltak, amikor a 13 ezret is meghaladta a koronavírussal fertőzött betegek száma, immár egy hete enyhén kilencezer alatt állapodott meg ez a szám. Hasonlóan alakult az intenzív terápiás osztályokon kezelt súlyos betegek száma is. Ez a november végi, december eleji 1200 fölötti értékekről 1100 alá csökkent, és immár egy hete ott állapodott meg.