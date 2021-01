A rendőrség feltételezése szerint megölte a feleségét a híres producer.

A rendelkezésre álló információk szerint Tim Gautier brutálisan megölte párját, ezért letartóztatta a Ventura megyei rendőrség. Az Eternal Salvation című, spirituálitással foglalkozó film producerét jelenleg 500 ezer dolláros óvadék lefizetése után heylezik szabadlábra.

