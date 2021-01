Biden az EU-ból elsőként Macront hívta fel

Az Európai Unió tagállamainak vezetői közül Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett elsőként telefonon beiktatása óta Joe Biden amerikai elnök – közölte a francia elnöki hivatal vasárnap éjjel. Beszámolók szerint a két elnök egy órát beszélt egymással.

Az Élysée-palota hangsúlyozta, hogy a két államfő között több jelentős kérdésben is „nagy a véleményegyezés”, így a klímaváltozás elleni harcban és az koronavírus-járvány elleni együttműködésben az Egészségügyi Világszervezeten (WHO) keresztül. Biden és Macron továbbá kész együttműködni a közel-keleti béke és az iráni atomprogram ügyében is, írja az MTI. Az Élysée megjegyezte, hogy a két elnök „nagyon szoros” kapcsolatban lesz a következő hetekben, a világjárvány miatt ugyanakkor a személyes találkozó nem megoldható.

