Olyan koronavírus-mutáció jelent meg New Yorkban, ami ellenáll az oltásoknak is

A tudományos zsargonban B.1.526 névre keresztelt variáns tavaly novemberben bukkant fel az amerikai nagyvárosban.

Fotó: Pixabay

A 444.hu írta meg, hogy az új vírusmutációt novemberben fedezték fel, és mostanra már a megbetegedések negyedét az új variáns okozhatja New Yorkban.

Az új variánsnál is a vírus emberi sejtekbe jutását szabályozó tüskefehérje módosult, kétféleképpen is, ezért ellenálóbbá vált a vakcinákkal és az immunválasszal szemben is.

Ez azt jelenti, hogy olyanokat is megbetegíthet, akik már be vannak oltva, vagy átestek a betegségen.

Forrás: 444.hu