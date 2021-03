Történelmi vereséget szenvedett Angela Merkel az időközi választásokon

A CDU Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pfalz tartományokban kapott ki a Zöldek és a baloldali pártokkal szemben a tartományi választásokon.

A Telex cikke szerint a vártnál is gyengébben szerepelt Angela Merkel és pártja, a CDU (Kereszténydemokrata Unió) a vasárnap tartott tartományi választásokon Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pfalz tartományokban.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/wikipedia GFDL 1.2/Ralf Roletschek

A cikk szerint már az exit-poll eredmények és az előzetes felmérések szerint is nagyon gyengén szerepelt a CDU a Zöldekkel és az SPD-vel szemben, aztán hétfő hajnalban kiderültek a végeredmények is. Baden-Württembergben a Zöldek, míg a rajnai tartományban a szociáldemokrata SPD nyerte a választást az előzetes felmérések szerint. Ezzel mindkét párt megvédte az öt évvel ezelőtti eredményét, sőt, a Zöldek még javítottak is egy kicsit a 2016-os eredményükön.

Ezek alapján a korábban a kereszténydemokraták legerősebb bástyájának számító BAden-Württembergben a CDU az eddigi leggyengébb eredményt érte el (24,1 százalék), rajtuk és a Zöldeken kívül (akik 32,6 százalékkal nyertek) a parlamentbe jutott még a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD – 9,7 százalék), a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP – 10,5 százalék) és az SPD (11 százalék) is.

Rajna-vidék-Pfalz tartományban is történelmi lett a CDU veresége, itt a szavazatok 27,7 százalékát szerezték meg a hétfő hajnali végeredmény szerint A szocdem SPD 35,7 százalékkal nyert, az AfD itt is bejutott (8,3 százalékkal), mint ahogy a Zöldek (9,3 százalék), az FDP (5,5 százalék) és a Szabad Választók Pártja (FW – 5,4 százalék). A volt keletnémet kommunista utódpártból alakult Die Linke (A Baloldal) egyik tartományban sem került be a parlamentbe.

A cikk szerint a levélszavazatok miatt sokáig nem lehetett tudni, hogy hány százalékos feldolgozottságon állnak az adatok, az urnazárás utáni exit pollok eredményére viszont már mindegyik politikai szereplő reagált.

A CDU nem nagyon örült a vereségnek

A CDU főtitkára, Paul Ziemiak szerint ez nem egy jó este a pártja számára. "Susanne Eisenmann, a baden-württembergi CDU vezetője szerint az eredményük „csalódást keltő és katasztrofális”, a Rajna-vidéki kereszténydemokraták részéről pedig Christian Baldauf úgy nyilatkozott, „ez egy keserű este számunkra”

– idézi a Telex a megszólalásokat.

A Zöldek vezetője, Robert HAbeck ugyanakkor nagyon örült a sikerüknek, szerinte ez egy szuper választási év lesz (ugyanis a tartományi választás mellett parlamenti választási is lesz idén Németországban). A Zöldek tartományi vezetői is örültek a sikereknek.

A cikk szerint a CDU-nál az is kérdés, hogy ki lesz Angela Merkel utódjelöltje, hiszen Merkel idén már nem indul a kancellári posztért.

A CDU januárban megválasztott elnöke, Armin Laschet tűnik a legesélyesebbnek, de ebbe még beleszólhat a bajor CSU elnöke, Markus Söder is, aki a felmérések szerint országosan népszerűbb a CDU elnökénél. A kancellárjelöltség kérdése várhatóan húsvét és pünkösd között dőlhet el, ezt Paul Ziemiak CDU-főtitkár is megerősítette vasárnap.

A cikk szerint a párt népszerűségét nem erősítette, hogy az utóbbi napokban-hetekben botrány botrány után pattant ki a CDU és CSU háza tájáról: kiderült, több kereszténydemokrata képviselő is seftelt a maszkbeszerzéseknél, mások egy azieri kormányt is érintő korrupciógyanús ügylet miatt adták vissza a mandátumukat.

Forrás: Telex