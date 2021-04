Most már tényleg elszabadult a pokol Indiában: A betegek oxigénért könyörögnek, közben Delhi egy hatalmas krematóriummá változott, máglyákkal teli több város is – drámai képsorok

Annyira sok áldozata van a koronavírusnak Delhiben, hogy a város krematóriumai nem bírják a terhelést, ezért több helyen halotti máglyák építését kezdték meg. Az 1,35 milliárd lakosú Indiában sorra dőlnek meg a járvány újonnan regisztrált fertőzöttjeinek napi rekordjai. Az országban az elmúlt napokban hiány alakult ki a járvány elleni küzdelemhez szükséges, alapvető egészségügyi felszerelésekből.

Crematoriums are working around the clock in many Indian cities, including New Delhi and Bangalore, to cope with increasing Covid-19 fatalities, as grieving families wait for hours to cremate their deceased relatives

