Emberségből jeles: öt éves kislány levelére válaszolt az angol királynő

Még II. Erzsébet is meglepődött, maikor egy 5 éves kislánytól kapott levelet. A levélíró a királynő nemrégiben elhunyt férje kapcsán írt pár vigasztaló sort az uralkodónak.

A kislány és családja teljes megrökönyödésére II. Erzsébet válaszolt a levélre, amelyet a kislány azóta is nagy becsben tart – írja a Ripost.hu

A levélben rajzolt is a gyászoló uralkodónak, annak reményében, hogy egy kicsit jobban fogja érezni magát tőle. Nemcsak a kislány, de családja is megdöbbent, amikor II. Erzsébet királynő gyors válasza megérkezett – már csak azért is, mert most számtalan levelet kap.

„Tetszik a kalapod és a kabátod. Van királyi macskád vagy kutyád? Tudom, hogy szomorú vagy, ezért gondoltam, hogy tetszene ez a kép„ – fogalmazott levelében a kislány, aki magát II. Erzsébetet rajzolta le.

