A WHO szerint továbbra sem kéne ide-oda utazgatni az európaiaknak

Az Európában használt koronavírus elleni vakcinák védelmet nyújtanak az összes új variáns ellen, de a régióban elért járványügyi eredmények törékenyek az Egészségügyi Világszervezet szerint – írja a HVG.hu.



A WHO szerint éppen ezért kerülni kell a külföldi utakat, nehogy ismét berobbanjon a járvány.

A megnövekedett mobilitás és a kölcsönhatások további terjedéshez vezethetnek

– közölte csütörtökön Hans Kluge, a szervezet regionális igazgatója.

Mivel a régióban az embereknek csak 23 százaléka kapott oltást, és csupán 11 százalékuk mindkét dózist, a kormányoknak és a embereknek továbbra is óvatosnak kell lenniük

– mondta az igazgató.

A heti fertőzések száma Európában az április közepi 1,7 millióról a múlt hétre már 685 ezerre apadt (60 százalékkal lett kevesebb) és a halálesetek száma is csökkenőben van, de nyolc országban továbbra is magas a megbetegedések száma. Kluge arról is beszámolt, hogy a régió 53 országából már 26-ban azonosították az indiai mutációt.

Úgy vélik, hogy gyorsan el tud terjedni Európában és akár ki is szoríthatja a domináns brit variánst.

