Aggasztó bejelentést tett a virológus: "Ha a felnőtt lakosság 99%-át beoltanák, akkor sem tudnánk a járványnak véget vetni itthon"

Duda Ernő virológus, a Szegedi Tudományegyetem tudósa egy interjúban fejtette ki nézeteit a jelenlegi koronavírus-helyzetről. Szerinte jó esély van a negyedik hullámra – számolt be róla a femcafe.hu.



Kép: Pixabay

Duda Ernő virológus, a Szegedi Tudományegyetem kutatója szerint tévedés, hogy minden vakcina egyforma hatékonyságú:

Arról is beszélt, szerinte mi kellene ahhoz, hogy végleg legyőzzük a koronavírust.

Valószínűleg úgy lehetne a járványt megszüntetni, ha az egész humán populáció 80%-a be lenne oltva. Tehát Európában is úgy lehetne visszaszorítani a pandémiát, ha a lakosság legalább 70-80%-os átoltottsággal rendelkezne, ideértve a gyerekeket is