A tálibok bejelentették a háború végét Afganisztánban

Az amerikai nagykövetségen megsemmisítettek mindent a távozók, hogy ne lehessen propagandacélokra használni.

A Telex cikke szerint a kabuli amerikai nagykövetségen megsemmisítettek minden zászlót, tárgyat és iratot a távozók, hogy azokat a tálibok ne tudják propagandacélokra felhasználni, a zászlót is bevonták az épületről. A lap a washingtoni külügyminisztériumra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a nagykövetség szinte minden alkalmazottja már a kabuli reptéren várja a kimenekítésüket. Az amerikai és szövetséges csapatok mindent megtesznek a reptér biztonságának garantálásáért, a tálib fegyveresek vasárnap este harc nélkül vonultak be Kabulba, ahol elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányépületeket. Az afgán elnök, Asraf Gáni a hírek szerint elmenekült az országból.

Az afgán kormányerők ellen küzdő tálib harcos egy ellenőrző ponton, a nyugat-afganisztáni Herátban 2021. augusztus 15-én. Ezen a napon a kormányerők ellen küzdő tálib harcosok bejutottak Kabul külterületeire, az afgán elnök pedig elmenekült az országból.

Fotó, címlapkép: MTI/EPA/Stringer

A TElex cikke szerint mások mellett a csehek is bejelentették, hogy evakuálják a helyi diplomáciai képviseletük alkalmazottjait (46 dolgozót és családtagjaikat), a lengyel kormány pedig bejelentette a hvg.hu cikke szerint, hogy 45 afgán személyt és családtagjaikat fogadják be – a befogadottak korábban a lengyel csapatokat segítették.

A lap cikke szerint több mint 60 ország – az amerikai kormány mellett Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Katar, a Koreai Köztársaság, Németország, és Olaszország – írt alá egy nyilatkozatot, amely szerint a táliboknak engedélyezni kell minden az országot elhagyni kész afgánnak és más állampolgárságú személyeknek, hogy szabadon távozhasson az országból.

A hvg.hu cikke szerint a tálibok bejelentették a háború végét, erről a tálibok politikai irodájának szóvivője beszélt vasárnap az al-Dzsazíra katari székhelyű tévének nyilatkozva. Mohammad Naim szóvivő elmondta, egyetlen diplomáciai testület vagy annak bármely központja sem volt célpont. Arra is kitért, hogy a tálibok minden diplomáciai képviselet és az állampolgárok biztonságáról is gondoskodnak. Arra is készek, hogy minden afgán személlyel párbeszédet folytassanak és garantálni és készek számukra a szükséges védelmet. Azt is kijelentette, hogy a tálibok mindenkivel békét akarnak.

Az afgán elnök meneküléséről szólva Naim elmondta, nem számítottak rá – Asraf Gáni azt hangoztatta, azért hagyja el az országot, hogy elkerülje a vérontást. Naim azt is elmondta, szervezetük a húsz éve tartó harcok után végre elérte a céljait és felszabadította országát. Szerinte a külföldi erők nem fogják megismételni a kudarcos afganisztáni tapasztalataikat, de arra is kitért, hogy készek párbeszéd útján kezelni a nemzetközi közösség aggodalmait.

Forrás: telex.hu, hvg.hu,