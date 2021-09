Nem ma jön pénz Európai Bizottságtól a magyar és lengyel félnek helyreállítási tervek miatt

Az uniós forrásokkal járó helyreállítási tervek elfogadását a magyar és lengyel kormányok esetén a jogállamisági feltételekhez köti az Európai Bizottság, de nagyon valószínű, hogy a Bizottság várni fog a döntéssel a német és francia választások miatt.

A hvg.hu EUrologus-cikke szerint a mostani német és a jövőre esedékes francia választások is indokolják, hogy Ursula Von der Leyen kabinetje még vár a lengyel és magyar helyreállítási tervek engedélyezésével. A cikk szerint már csak azért is indokolt a kivárás, mert minden hitelességüket elvesztenék, ha érdemi igazságügyi reformok nélkül hagynának jóvá több tízmilliárd eurós támogatásokat.

Fotó: wikipedia CC BY 2.0/European Parlament

A cikk szerint az Európai Bizottságnak – és azon belül von de Leyennek – a jogállamiság védelme hitelességi kérdéssé vált, és nem tud csendben megegyezni a magyar és lengyel kormányokkal, ha azok nem hajtanak végre érdemi változtatásokat. A helyreállítási tervek jóváhagyására az Európai Bizottságnak szeptember 30-ig van ideje – de minden valószínűség szerint halasztani fogják a kérdést.

A cikk szerint az nem lesz elég, hogy hirtelen a vezető fideszesek elkezdték azt szajkózni, hogy mennyire EU-pártiak (holott a plakátkampány néhány hónapja még arról szólt, hogy "Dühíti-e Önt Brüsszel?"), ez kevés lesz ahhoz, hogy a politikai magas szintjéig futó korrupció és az igazságügy függetlensége miatt aggódó Európai Bizottság megadja az engedélyt a 2500 milliárd forintos támogatásnak. A Bizottság ugyanis érdemi reformokat vár el mind a lengyel, mind a magyar kormányoktól, és már korábban is egyértelművé tették, hogy amíg ezek nincsenek meg, addig ne nagyon számítsanak a helyreállítási pénzekre.

A német és francia választások is bekavarhatnak

A cikk szerint a magyar kormánynak – amely korábban az EB erőtlenebb tiltakozásai miatt mindig át tudta nyomni egy minimális, az EU-nak tetsző módosítással a legtöbb jogkorlátozó törvényét – a német és francia választások is nagy valószínűséggel bekavarhatnak. Főleg, ha nem néppárti lesz a kancellár Németországban, mivel ott egyelőre a szodemek jelöltje, Olaf Scholz látszik a legesélyesebbnek (bár az EUrologus szerint még a választás és a kormányalakítás hozhat meglepetéseket).

Németország ráadásul az EU legnagyobb befizetője, így az olyan kérdésben, mint a jogállamiságot nyíltan leépítő, korrupt és EU-ellenes állásponton álló kormányoknak járó uniós támogatás, várható, hogy az Európai Bizottság kivárja a kancellárválasztás és kormányalakítás idejét – olvasható a cikkben.

Ráadásul az uniós pénzügyminisztereknek is jóvá kell hagynia a helyreállítási terveket, és a lap információi szerint a nemrég lezajlott ülésükön már a jogállamiság fontossága is felmerült témaként. Vagyis ha az EB át is engedné a magyar és lengyel helyreállítási terveket, akkor több uniós ország (Finnország, Luxemburg, Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország) várhatóan nemmel szavazna, és másokat is maguk mögé tudnának állítani a kérdésben. (Legalább 15 ország igen szavazata szükséges, amelyek az EU népességének legalább 65 százalékát képviselik.)

A cikk szerint a jövő tavaszi francia elnökválasztás miatt is előtérbe kerülhet a jogállamiság kérdése, várható, hogy az újraválasztásért küzdő Emmanuel Macron is ezt veszi elő a kampányában, amivel az EU megmentőjének imzsát erősítheti. Másfelől ezzel Macron ellenfelének, Marine Le Pennek is üzenhet.

Ráadásul januártól Franciaország lesz az EU Tanácsának soros elnökségét, és várható, hogy a hetes cikk szerinti eljárásban is haladni fognak (a jelnlegi elnök Szlovénia a kérdést halogatja)

"Az uniós források felfüggesztésével járó jogállamisági mechanizmus körüli vita is indokolja, hogy az Európai Bizottság tovább tolja a helyreállítási alap elfogadását. Az elmúlt hónapokban komoly konfliktus alakult két az intézmény és az Európai Parlament között, mivel utóbbi perrel fenyegeti a Bizottságot amiatt, hogy nem alkalmazza a január 1-je óta életbe lépett rendeletet. Már csak az EP jogi szakbizottságának kell jóváhagynia, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folytatódjon a vita – ám azzal, hogy a helyreállítási alapot jegeli és eleget tesz az EP másik kérésének, bizonyítja, hogy elkötelezetten védi a jogállamiságot, a Bizottság nyerhet egy kis időt"

- olvasható a hvg.hu EUrologus cikkében.

Forrás: hvg.hu