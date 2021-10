Súlyosabb járványok jöhetnek a koronavírusnál?

A The Guardian cikke hívta fel arra a figyelmet, hogy legalább nyolcféle madárinfluenza van, amelyek az emberre is halálosak, és ezek a világ állattenyésztő telepein keringenek. A cikk szerint ezek a fertőzések akár a Covid-19-nél is rosszabb lehetnek – írja a portfolio.hu.



Fotó: Pixabay

A The Guardian cikke szerint a koronavírus mellett a madárinfluenza is aggodalomra adhat okot.

A H5N8 egy olyan törzs, amely az elmúlt években közel 50 országban jelent meg, köztük Nagy-Britanniában is, és járult hozzá több ezer csirke-, kacsa- és pulykaállomány elpusztulásához, és jelenleg semmi jelét nem mutatja a megállásnak.

A madárinfluenza időről-időre megjelenik régiókban, egyes országokban szerte a világon,

különösen a költöző madarak hajlamosak egyik országból egy másikba hurcolni. Így történt ez Oroszország keleti részén is, ahol a vadmadarakról átterjedt a vírus a tenyésztett állatokra.

Tavasszal az asztraháni eset borzolta a kedélyeket, mivel az volt első alkalom, hogy a H5N8-ról kiderült, hogy a madarak az embert is képesek megfertőzni.

Oroszországban nyilvánosságra hozták decemberben hét beteg lett rosszul egy madárinfluenzával fertőzött területen, szervezetükben kimutatták a H5N8 nevű madárinfluenzát.

Riasztották az Egészségügyi Világszervezetet, de mivel ez a Covid-19 járvány csúcsán történt az eset, ezért kevés figyelmet szenteltek még akkor is, amikor Anna Popova, az orosz egészségügyi felügyelet vezetője a H5N8 emberről emberre való terjedésének valószínűségét vetítette előre, vakcinafejlesztéseket sürgetve.

Jelenleg a figyelem a Covid-19 eredetére irányul, pedig a madárinfluenza nyolcnál is több változatának potenciálisan súlyosabb következményei lehetnek, amelyet a világ kormányai egyelőre alig vesznek észre

- mutat rá a The Guardian.

Idén sokáig nem érkeztek jelentések arról, hogy ember fertőződött meg a betegségtől, ugyanakkor múlt héten aggodalmaskodni kezdett Kína, ahol a H5N6 néven ismert madárinfluenza egy másik típusa 48 embert fertőzött meg 2014 óta történt első azonosításuk óta. A legtöbb eset kapcsolatban állt olyan emberekkel, akik szárnyasokat nevelő telepen dolgoztak, a fertőzöttek több mint fele el is hunyt – ez arra utal, hogy a H5N6 gyorsul, mutálódik és rendkívül veszélyes.

A WHO és a kínai virológusok szerint a kormányoknak a problémát nem szabadna félvállról venniük, éberségre intik őket.

Gao Fu, a CDC igazgatója és Shi Weifeng, a Shandong First Medical University népegészségügyi dékánja elmondta, hogy a H5N6 vírus terjedése „komoly veszélyt” jelent a baromfiiparra és az emberi egészségre.

Marius Gilbert, a belgiumi Université Libre de Bruxelles epidemiológusa és mások rávilágítottak a kockázatával a madárinfluenza vírusoknak, amelyek összefüggésben áll a baromfitenyésztés gyors felerősödésével.

A közegészségügyi szakértők már régóta figyelmeztettek az ipari gazdálkodás veszélyeire, de a Covid óta a tét egyre nagyobb lett, ha csak az általa okozott közvetlen és közvetett gazdasági károkat nézzük – említi a madárinfluenzáról könyvet író Michael Greger orvos, történész.

A szakértő szerint példátlan robbanás látható az új madárinfluenza-vírusok kitörésében, amelyek történelmileg a legnagyobb járványkockázatot jelenthetik, és rosszabbak is lehetnek, mint a Covid.

Továbbá úgy véli Greger, hogy nemcsak az üzemi gazdálkodás vezethet veszélyes madárinfluenzához, hanem az emberek által a tágabb környezetben előidézett változások is.

Ez egy ördögi kört hozhat létre: ha egy vírus mutálódik a gazdaságban, majd visszafolyik a vadon élő madarak populációjába, ahol tovább terjedhet a vándorlási utakon – mondja, hozzátéve: "minden alkalommal, amikor az emberek megfertőződnek, fennáll annak a veszélye, hogy a vírusok veszélyesebbé vagy fertőzőbbé válnak."

Forrás: portfolio.hu

Címlapkép: pixabay