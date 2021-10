Október 28-ától szigorú korlátozások jönnek az orosz fővárosban.

Fotó: Alexander NEMENOV / AFP

A koronavírus terjedése miatt az október 28-án életbe lépő rendelkezések szerint csak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok lehetnek nyitva tíz napon át – írja a telex.hu. Ezt az orosz főváros polgármestere Szergej Szobjanyin jelentette be csütörtök este. A döntés egyúttal azt jelenti, hogy itt már két nappal az országos zár előtt életbe lép a szigorítás.

A polgármester azt is előrevetítette, hogy a következő napokban minden eddigi járványügyi adat rekordja megdőlhet.

Oroszországban olyan súlyos a járványhelyzet, hogy Vlagyimir Putyin elnök szerdán jelentette be, hogy október 30-tól egyhetes munkaszünetet rendelnek el az egész országra, hogy megfékezzék a járványt. A régióknak van arra lehetőségük, hogy a szünetet már októbert 23-tól bevezessék, és november 7. után is meghosszabbítsák. Ehhez csatlakozva csütörtökön az orosz oktatási minisztérium is egyhetes tanítási szünet bevezetését javasolta.

A csütörtöki adatközlés szerint az országban a koronavírus-fertőzés következtében egy nap alatt 1036-an vesztették életüket, és októberben tizennegyedjére dőlt meg a halálozási rekord.

Forrás: telex.hu

Fotó: Alexander NEMENOV / AFP