Tombol a negyedik hullám a környező országokban, van ahol a pozitív tesztek aránya 43 százalék

A környékbeli országokban egyre súlyosabb a CoVid helyzet, bár van, ahol már lecsengőben van a negyedik hullám.

Romániában az elmúlt egy hétben ugyan csökkent a napi új fertőzések száma (kedden 11 ezer új megbetegedést regisztráltak a múlt heti 15 ezerhez képest), a járvány okozta halálozások csúcsot döntöttek, hétfőn 586 áldozatot követelt a covid – írja a HVG.hu

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A romániai kórházak továbbra is hatalmas nyomás alatt vannak: közel húszezren szorulnak ellátásra a vírus szövődményei miatt, közülük csaknem kétezer beteget intenzív osztályon kezelnek, a járványhelyzet miatt minden nem sürgősségi műtétet elhalasztanak. A szakemberek abban reménykednek, hogy a járvány október közepén tetőzött, és a negyedik hullám csúcsán már túl van az ország.

Hasonlóan súlyos a helyzet Ukrajnában is: itt keddre majdnem húszezerrel nőtt az igazolt fertőzések száma, miközben hétszázan el is hunytak a járvány következtében. A rendkívül alacsony átoltottságú (a lakosság 20 százaléka sincs immunizálva) Ukrajnában a negyedik hullám miatt már 24-ből 15 megyét, illetve a főváros Kijevet is a legsúlyosabb, vörös színű járványügyi kategóriába soroltak.

Ez azt jelenti, hogy a bevásárlóközpontokat, vendéglátóhelyeket és sportlétesítményeket csak oltottak vagy negatív teszttel rendelkezők látogathatnak, és a tömegközlekedést is csak azok vehetik igénybe, akik legalább egy vakcinát felvettek. Az országban az október utolsó hetében kórházba kerültek 93 százaléka nem volt védett.

Szlovéniában is szigorításokra készülnek: úgy tudni, a szlovén járványügyi tanács tíznapos lezárást javasol a kormánynak. Ha ebbe nem egyeznek bele, akkor a Magyarországon a harmadik hullám alatt ismert intézkedések, azaz 23 órai vendéglátóipari zárás, zártkapus sportmeccsek, a közigazgatásban kötelező home office, valamint tíz főben korlátozott magánesemények jöhetnek.

A mindössze kétmillió lakosú Szlovéniában keddre több mint 1100 új fertőzést regisztráltak, a pozitív tesztek aránya 43 százalék volt. A szlovénoknál a teljes immunizáció 53, a részleges 56 százalékon áll. Járványügyi szigorításokról viszont nincs szó a szintén szomszédos Horvátországban: ott az elmúlt 24 órában 785 új fertőzöttet regisztráltak, és 40-en hunytak el a covid miatt.

Forrás: HVG.hu