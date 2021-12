Pedofil bűnügy: bűnösnek találták Epstein szeretőjét

Ghislaine Maxwell tárgyalása mindössze három hét után a végéhez ért, szerdán az esküdtek az ellene felhozott hat vádpontból ötben bűnösnek mondták ki – írja a Sky News alapján a Telex.

Fotó: MTI/AP/Elizabeth Williams

A tanúvallomásokat követően az esküdtek múlt hétfőn ültek össze, azonban nem sikerült karácsonyig döntésre jutniuk.

Jeffrey Epstein egykori szeretőjét, barátját, üzlettársát azzal vádolták, hogy 1994 és 2004 között négy kiskorú lányt szervezett be abból a célból, hogy a milliárdos szexuálisan tudja őket bántalmazni. A per következő etapja az lesz, amikor a bíró megállapítja majd, hogy a most 60 éves Maxwell pontosan mekkora börtönbüntetést kapjon, ami akár 65 évnyi is lehet.

Forrás: telex.hu

Címlapkép: MTI/AP/Elizabeth Williams