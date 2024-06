Robert Fico friss fotót posztolt magáról – itt megnézheti hogyan szavazott mankóval a kezében a szlovák kormányfő a kórházban

Egy fotót posztolt magáról Robert Fico. A szlovák kormányfő kórházban szavazott az EP-választáson és az erről készült képet Facebook-oldalára fel is töltötte.

Előszőr posztolt fotót magáról Robert Fico szlovák kormányfő, mióta merényletet követtek el ellene – szúrta ki a blikk.hu. A felvételt Facebook-oldalán szombat délelőtt tette közzé. Ezen az látható, hogy a kormányfő leadja szavazatát az EP-választáson.

Rorbert Fico kórházban adta le szavazatát/Fotó: MTI/AP/Petr David Josek

A szlovák kormányfő ezt írta:

"Azért szavaztam a kórházban, mert ez a választás is fontos. Olyan európai parlamenti képviselőkre kell szavazni, akik a békét és nem a háború folytatását támogatják. A nyugati országok beleegyezése, hogy az Ukrajnának küldött fegyvereiket orosz területen lévő célpontok ellen is felhasználhassák, bizonyíték arra, hogy a nagy nyugati demokráciák nem békét akarnak, hanem a feszültség eszkalációját az Orosz Föderációval szemben, amire biztosan sor is kerül.”