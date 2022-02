Így zajlott Kijev ostroma – brutális felvételek a harci övezet közepéből

A péntek reggeli hivatalos tájékoztatás szerint súlyos légicsapások várhatók a fővárosban, és a hangosbemondókon mindenkit arra kértek, húzódjon biztonságos helyre.



Kép: Twitter

Az ukrán védelmi minisztérium szerint lelőttek Kijev fölött egy Szu-27-es ukrán vadászgépet, aminek darabjai egy kétszintes kijevi lakóházba csapódtak be.

WATCH: Another video shows the moment an unknown object is shot down over Kyiv pic.twitter.com/HiM9gSSTKC

Egy másik felvétel szerint az orosz páncélosok, már alig 30 kilométerre vannak Kijevtől.

The Russian Armed Forces captured Dymer settlement from Ukrainian forces in the Kyiv Oblast which is around 25 kilometers from Gostomel.#Russia #Ukraine #RussianArmy #UkraineInvasion #Gostomel #Kyiv pic.twitter.com/TgGqlLtP8e