Gyermek született éjjel a kijevi metróban

Február 25-én éjjel egy csecsemő született a kijevi metróban – számolt be róla a The Kyiv Independent.



Az Ukrajna ellen zajló támadások miatt sokan a metróállomásokon és a föld alatt kerestek menedéket.

A baby was born in Kyiv subway, now being used as a bomb shelter, overnight on Feb. 25.

Amid ongoing air raids as part of Russia’s war against Ukraine, people all across the country have been taking shelter underground and in subway stations. pic.twitter.com/G0RalS98EL