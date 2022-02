Már 110 tüntetőt letartóztattak fehérorosz források szerint Minszkben.

Fehéroroszországban tüntetések törtek ki a háború ellen, erről videót is közöltek a tüntetők. Az orosz szövetségesként a belarusz kormány terültetéről is indítanak az orosz csapatok támadásokat, de elterjedt, hogy most már fehérorosz erők indultak a határ felé, és az ország az oroszok oldalán belép a háborúba.

Forrás: Twitter