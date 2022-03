Az EU jóváhagyta Ukrajna csatlakozási kérelmét az Unióhoz

Az EU a Kyiv Post szerint elfogadta Ukrajna szövetséghez való csatlakozási kérelmét, és megkezdte az eljárást.

Fotó: JOHN THYS / AFP

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy Ukrajna az EU tagja, csak azt, hogy a hivatalos eljárás megkezdődött.

The European Parliament has approved Ukraine's application to join the European Union.

A special admission procedure has been launched.

Voting will take place at 16:30