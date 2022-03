Harkivban a katonai kórházat támadják az orosz erők, Zsitomirban lakóházakat ért rakétatalálat

Utóbbi támadásnál egy gyerek is meghalt. Kijevben a tévétorony környékét lövik az oroszok, öt ukrán állampolgár vesztette életét a támadásban. Harkivban is vannak áldozatai a harcoknak. Mariupolt körbezárták.

Harkivban a katonai kórházat támadják az oroszok

A hvg.hu a BBC-re hivatkozva arról számolt be, hogy orosz légideszant-erők támadják Harkivban a katonai kórházat, de a város rendőrfőnöke szerint eddig ukrán áldozata nem volt ezeknek a harcoknak. A BBC ehhez hozzátette, hogy nem tudni a pontos információkat egyelőre a helyzetről – olvasható a cikkben.

Harkiv központi negyede, melyet március elsején bombáztak az orosz erők, a támadásban többen életüket vesztették

Fotó, címlapkép: AFP/Szergej Bobok

Folyamatban van Herszon orosz megszállása

A BBC cikke szerint zajlik a harc Herszonban, mely fontos átkelőhelynek számít a Dnyeperen a Krím irányából. A cikk szerint jelenleg nem ismert a pontos helyzet, a város polgármestere korábban egy helyi rádiónak nyilatkozott arról, hogy orosz csapatok elfoglalták kedden a kikötőt és a vasútállomást, az orosz egységek folyamatosan nyomulnak előre. A polgármester, Igor Kolikhajev azt is elmondta, hogy a támadások következtében többek – ukrán civilek és katonák – is életüket vesztették, jelenleg igyekeznek a polgári lakosságot biztonságba helyezni, vagy evakuálni.

Mikolajivért is harcok folynak – a város Herszon és Odessza között fekszik körülbelül félúton –, az ottani hatóságok szerint egyelőre a város még ukrán kézben van. (BBC)

Zsitomirban lakóházakat ért rakétatámadás, Kijevben a tévétorony környékét lövik

Oroszország Ukrajna elleni háborújában orosz rakétatalálat ért kedden lakóházakat az északnyugat-ukrajnai Zsitomirban – valószínűleg tévedésből, a közeli légitámaszpont lehetett a cél – , négy civil – köztük egy gyerek – életét vesztette – közölte Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója.

Moszkva kedden felszólította Kijev lakóit, hogy meneküljenek el otthonukból, majd légicsapás érte a kijevi tévétornyot, ami öt ember halálát okozta, és egy órányi kimaradást okozott az állami tévé műsorában – közölte az ukrán belügyminisztérium az MTI híre szerint, melyet a hvg.hu szemlézett.

A második legnagyobb várost, Harkivot szintén rakétákkal támadták az orosz erők. Legkevesebb tíz ember meghalt, és több mint húsz megsebesült – jelentették hírügynökségek.

Szerda hajnalban ismét légitámadás érte a Fekete-tenger partján fekvő Mariupolt, és Vadim Bojcsenko polgármester szerint – aki az UNIAN ukrán hírügynökségnek nyilatkozott – az orosz támadás kezdete óta immár 128 ember sebesült meg, 11-en életüket vesztették.

Az ukrán hatóságok szerint a háborúnak eddig 350 civil halálos áldozata van.

Egy ukrán hackercsoport szabotázsakciókat akar végrehajtani a kulcsfontosságú orosz infrastruktúra – mint például a vasút- és az elektromos hálózat – ellen az Ukrajna elleni háború megtorlásaként – közölte a hackercsoport egyik koordinátora a Reuters hírügynökséggel.

Ukrán védelmi minisztériumi tisztségviselők a múlt héten megkeresték Jegor Ausev üzletembert és kiberbiztonsági szakértőt, és arra kérték, hogy segítsen megszervezni egy ilyen csoportot, amely azután fennakadásokat tudna okozni az orosz erőket Ukrajnába szállító infrastruktúrában.

Ausev állítása szerint csoportja – amely mintegy ezer hazai és külföldi önkéntesből áll – már feltörte több tucatnyi orosz kormányhivatal és bank honlapját, de konkrétumokat nem mondott, mert magyarázata szerint azzal megkönnyítené leleplezésüket.

Noha Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy keddi nyilatkozatában azt mondta: országa egyetlen katonai egysége sem hagyta el a támaszpontját, később csapatösszevonást szorgalmazott az ukrán határ mentén.

Biztonsági kabinetjének ülésén azt mondta az elnök: jelenleg helikopterek és repülőgépek gondoskodnak a határbiztonságról, de máshonnan lövész és tüzér katonákból álló öt taktikai zászlóaljat kell vezényelni a térségbe, és meg kell erősíteni a lengyel határ mentén felsorakozó fehérorosz erőket is. Megerősítette azonban, hogy Fehéroroszország nem vesz részt az ukrajnai háborúban – jelentette a BelTa állami hírügynökség.

Egyes független médiajelentések szerint viszont fehérorosz katonákat láttak a Fehéroroszországgal szomszédos Csernyihiv megyében. (MTI)

Körbezárták Mariupolt az oroszok

A Telex cikke szerint több hírforrás is arról számolt be, hogy az orosz csapatok körbezárták kedden az Azovi-tenger partján fekvő kikötő- és iparvárost, Mariupolt. A várost 2014 óta többször is támadták a szakadár területekről, a mostani orosz támadás is annak tudható be, hogy stratégiai jelentőségű a terület: ha a várost elfoglalják az oroszok, akkor a Krímből szárazföldön is megközelíthetővé válik Oroszország a szakadár területeken és a most elfoglalt tengerparti részeken keresztül.

A cikk szerint Roland Oliphant, az angol Daily Telegraph tudósítója egy Twitter-bejegyzésben leírta, egy ukrán katona azt mondta neki, hogy körül vannak véve.

„Ha bármi történne velünk, ne felejtsetek el minket. Körbezártak minket Mariupolban, nincs kiút”

– olvasható a Telex által fordított idézetben.

Message from a Ukrainian solider:

If anything happens don’t let us be forgotten. We are surrounded in Mariupol no way out. — Roland Oliphant (@RolandOliphant) March 1, 2022

(Telex)

Oroszországban korlátozzák a külföldre vihető pénz mértékét

A hvg.hu cikke szerint Vlagyimir Putyin elnök e így olyan rendeletet írt alá kedden, amely szerint ha egy orosz külföldre utazna, akkor legfeljebb 10 ezer dollárnak megfelelő valutát vihet magával. Ezzel a cikk szerint az ország gazdasági stabilitását igyekszik megtartani Putyin, valamint azt akarja megakadályozni, hogy még több pénz menjen ki külföldre.

Jelenleg a rubel árfolyama a dollárhoz képest ingadozik a szankciók bevezetése miatt: egy hete még 83 rubelt ért a dollár, most 108-as váltási árfolyam van, de volt már 115-ös is, ezt az orosz jegybank határozza meg – olvasható a cikkben.

ENSZ: egy hét alatt legalább 136 ember, köztük 13 gyerek halt meg Ukrajnában

Az ENSZ szerint az orosz-ukrán háború kezdete óta legalább 136 ember vesztette életét, köztük 13-an gyerekek voltak – írja a hvg.hu. További 400 civil, köztük 26 gyerek megsebesült. Az ukrán belügyminisztéium vasárnap ugyanakkor ennél magasabb számokat közölt: 352 civil halottról és 1684 civil sebesültről közöltek információt. A becslések szerint a háború kezdete óta több mint 600 ezren hagyták el Ukrajnát.

Joe Biden szerint Putyin elszámolta magát Ukrajnával

Megtartotta a Kongresszus két háza előtti hagyományos beszédét az amerikai elnök, melyben többek között arról beszélt, meg fogják büntetni az orosz oligarchákat az orosz-ukrán háború miatt, Putyin pedig alaposan elszámolta magát az ukrajnai támadással. Biden elnök azt is kijelentette, az Egyesült Államok nem fog amerikai csapatokat telepíteni Ukrajnában – írtük cikkünkben.

Végelszámolás indult a magyar Sberbanknál

A jegybank bejelentése szerint végelszámolás indult a magyar Sberbank és az osztrák anyacége ellen. Az ügyfelek betéti követeléseit az Országos Betétbiztosítási Alap garantálja 100 ezer euróig – további információkat ebben a cikkben lehet találni.

Ukrán külügyminiszter: Kína hasson oda Oroszországra a tűzszünetért

Kína minden konstruktív nemzetközi kezdeményezést támogat az ukrajnai helyzet politikai megoldása érdekében – mondta Vang Ji kínai külügyminiszter ukrán hivatali kollégájának Dmitro Kulebának kedd esti telefonbeszélgetésükben.

A kínai külügyminisztérium hivatalos weboldalán közzétett közlemény szerint Kína rendkívül sajnálatosnak tartja az Ukrajna és Oroszország közötti feszültség elmérgesedését, és különös figyelmet fordít a válság civil áldozataira. A tárca vezetője hangsúlyozta: Peking álláspontja az ukrajnai válságot illetően "méltányos, átlátható és koherens". "Mindig kiálltunk minden ország szuverenitása és területi egysége mellett" – szögezte le.

Vang aláhúzta: Kína mindig úgy vélekedett, hogy egy ország biztonságát nem lehet mások biztonságának kárára szavatolni, a regionális biztonság pedig nem biztosítható katonai blokkok kibővítésével. A legsürgetőbb feladatként a helyszínen kialakult feszültségek mielőbbi enyhítését, valamint a konfliktus további fokozódásának és a helyzet feletti ellenőrzés esetleges elveszítésének elkerülését jelölte meg. Különösen fontosnak nevezte a civileket érintő károk és egy fenyegető humanitárius válság megelőzését, továbbá a humanitárius segély biztonságos és megfelelő időben történő eljuttatását.

A külügyminiszter köszönetet mondott az ukrán félnek az Ukrajnában tartózkodó kínai állampolgárok evakuálásában nyújtott támogatásért, és az ott tartózkodó kínaiak biztonságának szavatolását kérte hivatali kollégájától.

A minisztérium közleménye szerint Kuleba azt mondta: az ukrán kormány kész intenzívebbé tenni a párbeszédet Pekinggel. Hozzátette: az ukrán fél arra számít, hogy Kína közvetítői erőfeszítései lehetővé teszik majd a tűzszünetet. Hangsúlyozta: Ukrajna számára elsődleges fontosságú a háború lezárása, az ukrán kormány pedig nyitott arra, hogy tárgyalások útján jussanak megegyezésre. Bár a jelenleg zajló tárgyalások nem zökkenőmentesek – tette hozzá, – Ukrajna megőrzi hidegvérét.

Az ukrán külügyminisztérium a telefonos egyeztetésről kiadott közleménye szerint Kuleba arra kérte a kínai felet, hogy az Oroszországgal ápolt szoros kapcsolataira támaszkodva vessen véget az Ukrajna elleni háborúnak.

A kínai vezetés mindeddig elutasította az "invázió" megjelölést az orosz katonai akció leírására, és a nyugati világgal ellentétben nem ítélte el az orosz hadműveletet. Peking továbbá ellenezte a szankciók alkalmazását, és arról biztosította Oroszországot, hogy megérti "jogos biztonsági aggályait". (MTI)

Százezer ingyenjeggyel segíti a Wizz Air az ukrán menekülteket

A Wizz Air 100 000 ingyenes jeggyel segíti az ukrán menekülteket, amelyeket az Ukrajnával szomszédos országokból (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia) induló kontinentális európai repülőjáratokon használhatnak fel – közölte a légitársaság az MTI-vel.

Azok az ukrán menekültek, akik repülőjegyet szeretnének foglalni, további információt a https://wizzair.com/#/rescue weboldalon találnak. A 100 ezer ingyenes jegy mellett a társaság minden járatára különlegesen kedvezményes díjszabást biztosít a menekülőknek. A sikeres foglaláshoz szükséges az ukrán útlevél vagy személyi igazolvány száma, és ezen iratokat a felszállás előtt minden esetben fel is kell mutatni – jelezte a Wizz Air.

Hozzátették: a Wizz Air már szolgálatba állított több nagyobb repülőgépet és kiegészítő járatot az Ukrajnával határos országokban, hogy ezzel is támogassa a hazájukat elhagyni kényszerülők mozgását.

A közleményben idézték Váradi Józsefet, a Wizz Air vezérigazgatóját, aki azt mondta: "Együttérzünk az ukrán néppel ebben a krízisben. Elkötelezetten támogatjuk az Ukrajnából menekülőket, hogy mielőbb biztonságos helyre jussanak" . (MTI)

